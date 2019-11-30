«По вечерам говорим на мове». Жанна Румас - о семье, работе, увлечениях и спорах с премьер-министром

Источник материала: Tut.by

1 декабря исполняется 50 лет премьер-министру Беларуси Сергею Румасу. Уже 30 лет он идет по жизни бок о бок с супругой. Семья воспитывает четырех сыновей. Накануне юбилея TUT.BY расспросил Жанну Румас о первом знакомстве, воспитании детей, любимых увлечениях и домашних спорах с премьер-министром. Получилось очень искреннее интервью.

«Симпатии возникли в классе девятом»



Фото: личный архив семьи Румас

— Как вы познакомились с Сергеем Николаевичем? 4 года назад вы сказали , что жили в одном доме. Говорят, это были министерские дачи.

— Неправда. Это был [большой многоквартирный] дом на Немиге. Он никакой не министерский. Там жили, например, футболисты минского «Динамо». Допускаю, что так вам сказали, потому что отец Сергея был в свое время замминистра финансов БССР.

— А кто у вас родители?

— Папа работал в Верховном суде. Мама — медсестра.

— Вы родились в Минске?

— Нет, в Смолевичах. Когда пошла в шестой класс, то отца перевели в Минск. Примерно в это же время родители Сергея заселились в этот дом. Так мы оказались мало того, что в одном классе, так еще и жили в соседних подъездах. А симпатии, чувства, наверное, возникли в классе девятом.

— То есть ваши отношения прошли проверку на прочность расстоянием, когда будущий муж поступил в Ярославское высшее военно-финансовое училище? Это была инициатива Николая Филипповича Румаса?

— Нет, наоборот его отец был категорически против этого. Он видел сына в минском нархозе. Думал, что Сергей не поступит и вернется в Минск. Но потом смирился.

— А вы не возражали по поводу отъезда в другой город?

— Нет. Тогда было другое время. Встречаться с военным это было «вау», говоря современным языком.(Улыбается.) Но, повторюсь, поступать в Ярославль — исключительно желание Сергея. С одной стороны, это финансы, как того хотел отец, с другой — военное дело. То есть было два в одном. Кстати, случился один волнительный момент. Медалисты при поступлении должны были сдавать один профильный экзамен. В военкомате сказали, что это математика. А когда приехал, то узнал, что надо сдавать историю. Конечно, это был шок, пусть даже и для медалиста. Но он сдал ее на пять — историю в школе № 44 преподавали хорошо.

— Вы же поступили в минский мединститут?

— В моем случае других вариантов не было. Дочь медсестры мечтала о мединституте.

Премьер здравого смысла. Сергею Румасу — 50

«Есть представление, что жена премьер-министра может не работать»

— Как вы узнали, что Сергею Николаевичу предложили пост премьер-министра?

— Он, кажется, был в отъезде. Его вызвали и предложили [новую должность]. Муж позвонил и все рассказал. Я как раз делала уборку.

— Какая была ваша реакция?

— Поздравила. Хотя понимала, что «сладкого», как это представляется, в такой работе мало. Это же его второй приход в правительство, поэтому прекрасно знаю о чем говорю. Понимала, что свободного времени будет еще меньше, а ответственности больше.

— Статус жены премьер-министра добавил вам каких-то плюшек или наоборот хлопот, неудобств?

— Говорю как на духу, в моей жизни ничего не изменилось. Работаю там же [стоматологом в медцентре «Корона"]. Езжу на той же машине, что и ездила. Единственное существенное отличие — у Сергея появилась охрана. Это добавило некоторые ограничения. И видеть его стала реже.

Когда на работе узнали о назначении, то решили, что я уволюсь. Почему-то есть представление, что раз жена премьер-министра, то точно может не работать.

— Вас замечали вместе на ряде мероприятий — концертах, спектаклях, выборах. Вам это интересно или приходится следовать за мужем?

— Я бы не сказала, что мы часто вместе куда-то выбираемся — хотелось бы чаще. Но это один из способов совместного времяпровождения. Причем инициатива может исходить как от меня, так и от мужа.

— Поход на избирательный участок — это желание Сергея Николаевича?

— Да.

— А концерт Аллы Пугачевой?

— Мое желание. Ранее я никогда не была на ее концертах. Мне очень понравилось, несмотря на критику в интернете из-за того, что [Алла Борисовна] исполнила мало хитов. На мой взгляд, была потрясающая энергетика. Даже Сергею понравилось, хотя он более скептичен к таким вещам.

— Какой ваш идеальный отдых?

— Сергей работает допоздна шесть дней в неделю. Поэтому самое идеальное время, это когда он в субботу добирается до дома, мы разжигаем камин, берем по бокалу вина и можем спокойно поговорить. Потому что, бывает, приходит с работы выжатый как лимон, что не хочет даже разговаривать.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Как я понял, вы читаете комментарии в интернете, что пишут о муже. Что больше всего позабавило?

— Бывает читаю. Иногда возмущаюсь. Хочу даже зачекиниться и написать ответ. (Улыбается.) Потому что пишут ерунду.

— Что из последнего вас больше всего задело?

— Ой, наверное, так сходу не скажу. Я это не коллекционирую. А вот вспомнила. После нашего досрочного голосования кто-то написал, что «ну конечно же, он в воскресенье не сможет, поедет на грядки». Самое интересно, что почти так и было. Он с детьми запланировал на стройке [нового] дома складывать дрова. Они это любят — физически поработать, пообщаться, отвлечься.

— Когда уже переедете в Дрозды-2?

— Это еще одна тема, которую стали живо обсуждать, когда фото [дома] появилось в интернете. Все почему-то решили, вот муж как стал премьер-министром и бах — сразу дом построил. Мы начали строить этот дом в 2011 году, когда Сергей Николаевич впервые работал в правительстве. Так до сих пор все и строим. Уже включили отопление, чтобы зимой продолжать. Отделочные работы идут медленно. Конечно, хотелось бы переехать до 1 сентября, когда детям надо идти в школу, но не уверена, что успеем.

«Мы давно с мужем решили, что будем вкладывать в образование детей»

— Давайте теперь о детях. Как выбирали имена для сыновей — Валерий, Максим, Сергей, Филипп?

— Младший Филипп — это в честь [наших с Сергеем Николаевичем] двух дедов. Сергей — это наш третий ребенок. Его, понятно, назвали в честь папы. Потому что думали, что это будет такая финальная точка. (Улыбается.)

— Кто из сыновей больше всего похож на Сергея Николаевича? Нам кажется, что это Филипп. Точная копия отца.

— Да, согласна с вами. Все так тоже говорят — клон, одним словом. Трое — 50 на 50. А Филипп — это папа.



Валерий (на переднем плане), Максим, Филипп и Сергей с мамой. Фото: личный архив

— Самый серьезный педагогический спор семьи Румас за последний год? Кто из детей дает родителям больше всего поводов для дискуссий и переживаний?

— (Пауза.) Я не могу вспомнить каких-то глобальных споров. Они, наверное, не давали нам серьезных поводов.

— Все потомственные отличники?

— Мы с Сергеем действительно закончили школу с золотыми медалями. Но дети у нас не круглые отличники. Хотя может быть Филипп станет. Знаете, стала замечать, что как только отпустишь вожжи, то начинают разные отметки в дневниках появляться. У них сегодня столько соблазнов. У Валеры такого не было. А младшие — только отвернулся, уже сидят в телефоне. Поэтому я — злой полицейский.

— Почти все родители, рассуждая о профессиональном будущем детей, мыслят от своей профессии: то есть или «хорошо бы, чтобы врачом стал», или «ой, кем угодно, только не врачом». Как у вас?

— Наверное также.

— Со старшим сыном все понятно. Он уже работает в инвестбанке. А Максим где учится?

— В университете Боккони в Италии. Специальность — государственное управление. Я, честно скажу, не очень люблю говорить на эту тему. Потому что начинаются лишние домыслы. Мы давно с мужем решили, что будем вкладывать в образование детей. Почему зарубежный вуз? Мир меняется, глобализируется. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно знание языка, понимать правила игры на других рынках. Плюс ко всему вдали от дома ты быстрее становишься самостоятельным. Пример отца у детей перед глазами.

— По вашим медицинским стопам кто-то из младших детей не собирается?

— Мы с мужем хотели бы. Пока склоняемся больше к Сереге. Он такой добряк, готов всем помочь. Но как оно сложится в дальнейшем, никто не знает. Однако давить на него никто не будет. Мое мнение — ни в коем случае нельзя заставлять поступать в медицинский университет. На выходе получим обратный результат. Люди, пришедшие в медицину не по зову сердца, — это очень опасно.

— Ваши дети минимально представлены в соцсетях. В интернете можно найти разве что репортаж о том, как Михаил Владимирович Мясникович вручал паспорт Максиму. Это Сергей Николаевич запретил выставлять жизнь напоказ или их решение?

— Когда Сергей в 2010 году стал вице-премьером, то в интернете стали тиражировать наши фото из соцсетей. Старший сын и его жена Настя вышли из соцсетей сами. Это был их выбор. Я посоветовала детям быть аккуратными [в соцсетях]. Если они прислушались, то я этому рада. Мы не можем запретить. Если захотят, то сделают.

Если честно, нынешняя публичность немного тяготит. Счастье любит тишину.

«У него один минус — очень упрямый»

— Как Сергей Николаевич относится к вашим карьерным амбициям? Уже сейчас, в статусе супруги премьер-министра, не хотелось сменить направление карьеры? К примеру, заняться благотворительностью?

— Скажу честно, ему не очень нравится, что я много работаю. Особенно, если у меня бывает вторая смена. Ему лучше, когда жена дома.

— Но как-то же переубеждаете.

— Да, уже 30 лет вместе. (Улыбается.) Но я хочу открыть свой кабинет. Какие наши годы. (Улыбается.)





А что касается благотворительности… Не знаю как это делается. Честно. Мне надо создать свой фонд? Может я не слишком инициативный человек. Если бы мне предложили, то я, наверное, согласилась поучаствовать в таком проекте. В целом же я люблю свою работу. Мне нравится помогать людям. И я вижу результат практически сразу, что немаловажно.

— Вы уже много лет вместе. Были ли за это время какие-то кризисные моменты и как вы их преодолевали?

— Конечно. Если бы кто-то захотел написать «сладкую» историю, то это не про нас. Можно по-хорошему позавидовать тем, кто говорит, что прожили всю жизнь, как первый день. У нас всякое бывало за 30 лет. Но до каких-то крайностей не доходило. В любой ситуации важно уважать друг друга.

— Кто обычно первым идет на уступки?

— Как правило, я. (Улыбается.) Но могу настоять на своем.

— И что тогда?

— Время лечит.

— Назовите три качества мужа, которые вам нравятся, и минусы, если у него есть?

— Мы привыкли, что Сергей у нас в семье локомотив, драйвер. Он нас заряжает энергией и не позволяет сидеть на месте. Давайте это сделаем. Давайте то сделаем. И когда я вижу у него [эмоциональный] спад, то, конечно, это меня пугает. Безусловно, это связано с работой. Он привык работать на результат. Когда он этого, по разным причинам, не может сделать, то переживает.

Я считаю, что мой супруг очень умный. Быстро схватывает и определяет суть. Но я бы сказала, он экономист-прагматик. Он все анализирует, просчитывает. Люди требуют быстрых решений. Но в его работе легких путей не бывает.

Еще он очень увлекающийся человек. Например, его хобби — охота. Он — трофейщик. Ставит цель, и ради этого готов рано просыпаться, ходить по лесу 20 км и так далее. Когда у людей нет интересов, то меня это настораживает. Мы все много работаем. Но должно быть время и на отдых. Мне нравятся люди, которые чем-то увлечены. Это классно! Раньше мы часто ездили на малую родину Сергея, на Припять. Рыбалка, палатки… Сейчас другие заботы.



Одно из увлечений Сергея Румаса — собирать сброшенные животными рога. Фото: личный архив

— Журналистов подкупает открытость премьер-министра и хорошее чувство юмора.

— Мы оба любим пошутить, посмеяться, можем «подколоть» друг друга. Действительно, у него есть способность пошутить и разрядить обстановку, когда другой растеряется. Это тоже мне в нем нравится.

— Сергей Николаевич выделяется из серой массы чиновники тем, что в ситуациях, когда многие предпочтут промолчать, он выскажет свою позицию. Вы не журите мужа за то, что бывает режет правду-матку?

— Нет, однозначно. Я в этом его только поддерживаю. Особенно, когда правда на его стороне. Важно быть неравнодушным, иметь свою точку зрения. Пускай она где-то будет ошибочной. Это лучше, чем отмолчаться или покривить душой.

— Минусы?

— (Пауза.) Только один назову. Очень упрямый. Даже когда не прав. Из-за этого у нас возникает большая часть разногласий.

«Надо двигаться к профессиональной армии, а не сгонять туда всех подряд»

— Часто дома обсуждаете какие-то резонансные события?

— Бывает.

— Приведете пример, когда ваши точки зрения расходились?

— Спорили по поводу отсрочек в армию , гомельской учительницы .

— Какое ваше мнение было?

— Считаю, что учительницу надо было наказать. Я опиралась на видео в интернете. Согласна, что сейчас дети бывают не подарок. Но если тебя может вывести из себя 10-летний школьник, чтобы ты начала ругаться матом, то мне кажется, что преподаватель морально выгорел.

Что касается службы в армии, то я тоже не согласна, что туда надо загонять силой. Государство тратит большие деньги на образование. Дальше люди должны реализовывать свои профессиональные знания на практике. А какой эффект от похода на год в армию? Некоторые, давайте говорить честно, за это время ни разу не видели автомата. Мне кажется, нам надо двигаться к профессиональной армии, а не сгонять туда всех подряд. Может это мой такой женский взгляд, потому что я мама четверых мальчиков. Сергей переубеждал меня, показывал графики, что скоро будет некому служить и так далее. Плюс он был военным.

— Много дискуссий в Беларуси идет вокруг продолжительности декретного отпуска — вам удалось воспользоваться преимуществом нашего законодательства, посидеть дома, уделить больше времени детям?

— Считаю, что декретный у нас очень большой. Об этом говорит и опыт других стран. У меня максимальный срок был — полтора года, потом выходила на работу. Может не на ставку, а на полставки, но дома не засиживалась.



Одно из любимых увлечений — катание на горных лыжах. Фото: личный архив

— Есть ли у вас какие-то семейные традиции?

— Завели правило три раза в неделю по вечерам разговаривать только по-белорусски.

— Интересно. Что послужило толчком?

— Еще в прошлом году, вскоре после назначения, Сергей пришел домой и сказал, что «трэба пачынаць размаўляць па-беларуску». Было какое-то мероприятие, и он понял, что не может быстро и качественно поддерживать разговор. Тумблер в голове сразу не переключается. Что самое интересное, в свое время Сергей побеждал на школьной районной олимпиаде по белорусскому языку, а у меня было третье место.

«Нам важна ваша бачанне праблем». Румас павiншаваў прадпрымальнiкаў на беларускай мове

Мое мнение — у нас сейчас мало популяризируется белорусский язык. Раньше было и на радио, и на телевидение много «мовы». Мы это все слушали и тем самым подпитывались. Мне кажется, на телевидении можно было в прайм-тайм больше давать программ на белорусском языке.

— За последний год у вас прибавилось друзей? Пациенты часто хотят поговорить о муже, чего-нибудь попросить или посоветовать?

— Круг друзей остался прежним. Бывает, пациенты узнают, интересуются, не жена ли я премьер-министра. Стало больше записываться ко мне пациентов с абсолютно здоровыми зубами, видимо, хотят убедиться, что действительно жена премьер-министра зубы лечит. (Смеется.) Поступают и просьбы чем-то помочь. В жизни разное случается. И со здоровьем, и так далее. Но я это все фильтрую, и далеко не все рассказываю мужу, потому что знаю, какой будет ответ.

— Как вы обычно отмечаете дни рождения?

— Обычно собираемся у нас дома, шашлыки жарим, общаемся. Это круг близких родственников и друзей. Он практически годами не меняется. На юбилей гостей будет больше. В последние время на детские праздники начали снимать домики на целый день. Можно и свои продукты привезти, а могут и хозяева накрыть стол. Мне так проще.

— А у вас нет помощницы?

— Есть. Человек приходит три раза в неделю, помогает с уборкой. Выходные стараемся проводить только своей семьей, делать все сами.

— Какие любимые блюда у Сергея Николаевича?

— Вы знаете, он достаточно не привередливый человек. Принципиально не ест лишь перловую кашу и тушеную капусту. Наверное, в военном училище переел. (Смеется.) Сергей, кстати, сам не прочь что-то состряпать. Например, на выходных любит готовить уху. Ему нравится, он отдыхает при этом.

— Это интервью выйдет 1 декабря. Что пожелаете мужу?

— Ничего экстраординарного не скажу. Прежде всего здоровья: мальчишкам очень нужен папа! И оставаться таким, каким мы его любим — для нас самым лучшим!



Семья Сергея Румаса в полном сборе — жена, четверо сыновей и невестка Анастасия. Фото: личный архив