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«Капитуляция» Беларуси или битва на «пряниках»
01.12.2019 19:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние заявления посла Беларуси в России Владимира Семашко произвели эффект разорвавшейся бомбы. Беларусь и Россия создают общие правительство и парламент, Беларусь капитулировала, белорусской независимости конец — такими заголовками и выводами комментировали некоторые белорусские, российские и украинские СМИ слова посла.
Что же он сказал на самом деле? А
«Грандиозные» цели были заявлены еще в договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Пока договор не расторгнут, они, именно как цели, и не меняются. В договоре и правда записаны и единый парламент и единое правительство. Так стороны договорились насчет их создания? Сказал ли это Владимир Семашко? Нет, он сказал — «такая задача решается». «Решается» — это несовершенная форма глагола, это не «решена». Так она 20 лет как решается.
Белорусские, да и российские представители неоднократно заявляли, что программа углубления интеграции не предусматривает политических «надстроек», создания надгосударственных органов. Об этом
Так кто говорит неправду? Единый парламент и правительство — это по определению надгосударственные органы. Может быть, Семашко просто проговорился о том, что скрывали Эйсмонт, Крутой и Макей?
Ведь вряд ли он из дипломатов и «крепких хозяйственников» переквалифицировался в академические историки, мол, 20 лет назад был заключен такой договор и там было написано много интересных вещей. Стоит также напомнить, что на протяжении всего года, с начала теперешнего раунда переговоров об интеграции, ни один белорусский официальный представитель ранее не вспоминал о том, что создание единых парламента и правительства записаны как цели в договоре от 1999 года. Все знали, что это записано в договоре. Однако Семашко первым это вспомнил публично.
Так что же означают его слова? То же, что означали слова, сказанные ранее — игру, торг.
Приближается конец года, одновременно и конец газового контракта, и конец соглашения о нефтяной «перетаможке». Какой будет новая цена на газ — неизвестно. Вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко
«Окольные условия» — это, как можно понять, цена, которая может быть и выше цены нынешнего года.
Впрочем, российская сторона подвешивает и большой «пряник» — цену на газ для Беларуси как для Смоленской области в случае существенного углубления интеграции.
Так и Беларусь устами посла Семашко подвешивает свой «пряник» — воспоминание о том, что в союзном договоре единые правительство и парламент прописаны. Как в советском фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь». Такая вот битва на «пряниках».
Впрочем, не только на них. Разумеется, у российской стороны есть и «кнут». В газовой сфере - это мировая или близкая к ней цена. Но некий «кнут» есть и у белорусской стороны. Ситуация на российско-украинском газовом «фронте» сейчас такая, что не исключено временное прекращение транзита российского газа через Украину, там тоже договор истекает в конце этого года. «Газпром» закачал в хранилища в Европе определенные объемы газа, есть действующий «Северный поток-1». Но этого, по мнению экспертов, скорее всего не хватит, чтобы компенсировать украинский транзит. Что может его компенсировать? Увеличение белорусского транзита. Но об этом Москве надо просить Минск. Ну так и Минск о чем-то просит Москву.
Есть баланс и «пряников», и «кнутов».
У людей, желающих ясности, эти игры и торги вызывают раздражение и даже возмущение. Это вызывает подобные чувства и у тех, кто ратует за сохранение независимости Беларуси и опасается ее потери, и у тех, кто хочет полноценного слияния Беларуси и России. Но ясность так и не наступает.
Разумеется, я могу и ошибаться в своих оценках. Кухню переговорного процесса знают во всех деталях немногие люди в двух странах и это вряд ли журналисты.
Но двусмысленность заявлений посла Семашко все же свидетельствует скорее об отсутствии, чем о наличии договоренности. О том же свидетельствует и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 29 ноября он сказал, что президенты Беларуси и России собираются встретиться в декабре и что дата будет сообщена поздней.
Как так? Говорилось же, объявлялось же, что 8 декабря, на 20 годовщину подписания договора о создании союзного государства, два лидера торжественно подпишут злополучную программу углубления интеграции. А теперь выясняется, что президенты только собираются встретиться и неизвестно когда.
А кто говорил про 8 декабря, как о точной согласованной дате встречи и тем более подписания? А выясняется, что никто вроде и не говорил. Кто-то так понял намеки и пожелания. Так и с «грандиозными» целями посла Семашко, возможно, похожая ситуация.
И вывод, который напрашивается из этих недоразумений — не договорились. Может быть пока. Может быть вообще. Ни насчет «грандиозных» целей, ни насчет более практичных и приземленных.
Или насчет приземленных договорились, но так, что от взаимных «пряников» остались только крошки, а договоренность определилась балансом «кнутов».
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Последние заявления посла Беларуси в России Владимира Семашко произвели эффект разорвавшейся бомбы. Беларусь и Россия создают общие правительство и парламент,...
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