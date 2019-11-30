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Почти окончательно. Минфин рассказал, как будут взимать «дорожный налог»

01.12.2019 19:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство финансов подготовило проект указа об изменении существующей системы уплаты госпошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо госпошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас, заявил в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ министр финансов Максим Ермолович.

— Но при этом мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период. Предоставили право гражданам уплачивать этот сбор на минимальный срок — один месяц. И он отвязан от техосмотра автомобиля, — отметил Ермолович.

С другой стороны, добавил он, государство усиливает контроль за этими платежами.

Вопрос о том, как взимать этот сбор, обсуждался давно. Есть оппоненты, которые считают, что предлагаемый Минфином механизм достаточно сложный.

— И самым простым и справедливым считают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение как-то дополнительного налога на автомобильное топливо, — пояснил Ермолович.

Но в этом случае рост цены составил бы больше 10 копеек на литре.

— И вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу. Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары. То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили — заплатят и через топливо, и через продукты питания. Эта система в конечном итоге для граждан будет наименее справедливой. Мы потом не будем понимать, кто в итоге заплатит эту госпошлину, — аргументировал министр.

По его оценке, пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение.

 
 
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Министерство финансов подготовило проект указа об изменении существующей системы уплаты госпошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении.
 
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