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«За утрату доверия партии». Канопацкую исключили из ОГП
01.12.2019 21:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политсовет Объединенной гражданской партии 1 декабря принял решение об исключении депутата Анны Канопацкой из партии. Об этом сообщается в
Причиной исключения из партии стали неоднократные нарушения Анной Канопацкой устава ОГП, утрата доверия партии к Канопацкой и утрата Канопацкой связи с партией.
— Канопацкая не подала документы по фальсификациям на ее округе в Генеральную прокуратуру (хотя обещала и она, и партия); не выполнила главного поручения — не озвучивала требование свободных справедливых выборов с трибуны Палаты представителей, хотя все возможности для этого имела, — считают в ОГП.
Среди претензий партии к депутату — не внесенный своевременно законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, подготовленный демократическими силами.
— А когда внесла несвоевременно и не в полном объеме, заявила, что это исключительно ее собственная разработка. Неоднократно врала партии и журналистам (в частности, заявила, якобы партия продавала партийные билеты) и прочее, — заявили в ОГП.
Законопроект о
Напомним, в конце сентября съезд партии ОГП закончился
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В партии ранее уже поднимали вопрос об исключении Канопацкой, но тогда большинство не поддержало это решение. К вопросу решили вернуться после парламентской...
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