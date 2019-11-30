«За утрату доверия партии». Канопацкую исключили из ОГП

Источник материала: Tut.by

Политсовет Объединенной гражданской партии 1 декабря принял решение об исключении депутата Анны Канопацкой из партии. Об этом сообщается в Facebook ОГП.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Причиной исключения из партии стали неоднократные нарушения Анной Канопацкой устава ОГП, утрата доверия партии к Канопацкой и утрата Канопацкой связи с партией.

— Канопацкая не подала документы по фальсификациям на ее округе в Генеральную прокуратуру (хотя обещала и она, и партия); не выполнила главного поручения — не озвучивала требование свободных справедливых выборов с трибуны Палаты представителей, хотя все возможности для этого имела, — считают в ОГП.

Среди претензий партии к депутату — не внесенный своевременно законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, подготовленный демократическими силами.

— А когда внесла несвоевременно и не в полном объеме, заявила, что это исключительно ее собственная разработка. Неоднократно врала партии и журналистам (в частности, заявила, якобы партия продавала партийные билеты) и прочее, — заявили в ОГП.

Законопроект о гарантиях президенту , разработанный Канопацкой, в партии посчитали «индульгенцией на все преступления — прошлые и будущие — и Александру Лукашенко, и всем его преемникам».

Напомним, в конце сентября съезд партии ОГП закончился скандалом : действующий депутат Анна Канопацкая заявила, что приостанавливает свое членство в партии. Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. В партии заявили, что вопрос об исключении Канопацкой подняли на одном из политсоветов, но большинство не поддержало это решение. К вопросу решили вернуться после парламентской избирательной кампании.