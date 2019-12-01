Зарплата бюджетников в Беларуси будет расти ускоренными темпами

Работники бюджетной сферы к концу года будут получать около 80% к средней зарплате.

Об этом заявил 1 декабря в интервью СТВ министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, зарплата бюджетников в 2020 году будет расти ускоренными темпами.

Министр отметил, что во многих областях этот показатель составляет более 80% к средней зарплате.

«Проблема в Минске, где это соотношение значительно ниже. В целом это влияет на общий показатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79%, то есть очень близко к 80% на конец текущего года», - сказал Ермолович.

На следующий год, по словам министра, запланированы «опережающие темпы» зарплаты в бюджетном секторе, «потому что они в предыдущие года отставали». На поддержку ФСЗН планируется выделить 2 млрд рублей, из которых около миллиарда пойдет на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий.

Напомним, пенсии, по планам властей, должны составлять не ниже 40% от средней зарплаты.

Ермолович отметил, что сроки, за которые и зарплаты бюджетников, и пенсии вырастут, пока не обозначены.

«Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет, но правительство над этим работает. Я думаю, что до конца года представим Президенту план, по которому будет производиться это повышение», - резюмировал он.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября заявил , что размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.

Румас напомнил , что чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей, если на подшефных им предприятиях не изменится ситуация по зарплатам. Особенно это касается тех организаций, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

В проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей. Всего планируется поднять зарплату работников бюджетной сферы на 10-11%.

О том, что минимальная зарплата с начала 2020 года составит 375 рубля, Совмин Беларуси сообщил в конце августа.