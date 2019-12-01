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Зарплата бюджетников в Беларуси будет расти ускоренными темпами
01.12.2019 22:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Работники бюджетной сферы к концу года будут получать около 80% к средней зарплате.
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По его словам, зарплата бюджетников в 2020 году будет расти ускоренными темпами.
Министр отметил, что во многих областях этот показатель составляет более 80% к средней зарплате.
«Проблема в Минске, где это соотношение значительно ниже. В целом это влияет на общий показатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79%, то есть очень близко к 80% на конец текущего года», - сказал Ермолович.
На следующий год, по словам министра, запланированы «опережающие темпы» зарплаты в бюджетном секторе, «потому что они в предыдущие года отставали». На поддержку ФСЗН планируется выделить 2 млрд рублей, из которых около миллиарда пойдет на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий.
Напомним, пенсии, по планам властей, должны составлять не ниже 40% от средней зарплаты.
Ермолович отметил, что сроки, за которые и зарплаты бюджетников, и пенсии вырастут, пока не обозначены.
«Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет, но правительство над этим работает. Я думаю, что до конца года представим Президенту план, по которому будет производиться это повышение», - резюмировал он.
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Работники бюджетной сферы к концу года будут получать около 80% к средней зарплате.
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