«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость

- Это наследство, - говорит Светлана, - дом бабушки мужа. Мы очень хотели использовать его как дачу, поэтому отремонтировали. Но обстоятельства складываются так, что приходится продавать. И, если честно, нет особенной нужды в даче: в агрогородке живут родственники, у моих родителей тоже частный дом.

Чем ближе к Минску, тем дороже

В 20-30 километрах от Минска деревенские дома с хорошими печками, крепкие, ухоженные, предлагают в основном в диапазоне, эквивалентном 15-25 тысячам долларов. Дома, которые реконструировали в надежде, что будут там жить, увеличиваются в цене еще на 5-10 тысяч.

Практически все продавцы деревенских домов говорят об одном: живут в Минске, работают в Минске, деньги нужны на улучшение жилищных условий в столице. Дом в деревне требует заботы. Кроме того, у наследников, которым сейчас 25-45 лет, либо есть уже другие дома или дачи, либо нет желания быть привязанными к земле. Или был запал, в дом вложились, но - изменились обстоятельства.

- Мне тетя 5 лет назад оставила в наследство деревенскую хату в 25 километрах от Минска, в Дзержинском районе, в газифицированной деревне, - рассказывает минчанка Кристина. - Тогда мы с мужем думали: а не переехать ли туда жить? Но потом посчитали, что для комфортной жизни нужно будет сделать все коммуникации. Да и 60 метров было нам маловато. Как вариант - достроить... В общем, посчитали и поняли: мы не потянем превращение наследства в полноценный загородный дом. Или это затянется на годы. Благо цены тогда были высокие, мы продали дом за 30 тысяч. А недавно столкнулись с тем, что нужно будет продавать родительский дом: здоровье мамы не позволяет ей жить отдельно. Будем покупать ей квартиру рядом с нами. Посмотрели, а похожие на ее дом хаты стоят сейчас 12-15 тысяч долларов, и это если еще дадут эту цену.

Я так понимаю, наше поколение, которое сделало карьеру в столице, назад не вернется, дачников среди молодых все меньше, люди научились считать. Зачем отдавать 15-25 тысяч долларов за дачу (дом в деревне) и потом вкладывать и вкладывать в землю, в улучшения, тысячи долларов, если можно на эти деньги до конца жизни каждый год ездить в отпуск в какую-нибудь теплую страну на море? Впрочем, я понимаю, не все так думают.

Но моя ситуация - еще несложная. У мужа родители построили большой дом в пригороде в 97-м. Братья и сестры мужа с семьями работают и живут за границей. В трехэтажном доме родители мужа обитали на первом этаже, другие два зарастают пылью. Сейчас свекровь собирается уехать в США к дочери, а свекр не хочет жить в старом доме. Дом ветшает. Его нужно продать и деньги разделить. Свекр пытался, выставил, как ему казалось, разумную цену - ни одного звонка...

Действительно, среди домов, построенных до 2000 года, есть небольшой процент кирпичных домов площадью 80-120 квадратных метров, но немало и многоуровневых кирпичных строений с площадью от 180 квадратных метров.

Агенты по недвижимости, занимающиеся продажей, объясняют: не только наследники продают жилье, есть "взрослая категория" продавцов, которые не хотят обсуждать причины продажи и просто устали ходить по лестницам.

Владельцы готовы на обмен

Часть владельцев хотят перебраться в комфортное жилье в Минске, поэтому в объявлениях указана возможность обмена дома на квартиру. Чаще всего это люди, которые понимают, что с годами им все труднее поддерживать дом, или вдовцы, которым все эти этажи - лишние. Еще часть владельцев разводятся, хотят разъехаться, и дом становится ненужным.

Несколько лет назад цены на дома были заметно выше. Сейчас просторный дом, требующий обновления, в 25-30 километрах от Минска, можно сторговать за 50-60 тысяч долларов по курсу.