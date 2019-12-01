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«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость

02.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Аналитик realt.by Артем Сахаревич зафиксировал интересную тенденцию: в радиусе 50-километров от минской кольцевой постоянно растет количество домов, выставленных на продажу. Сегодня их на 50% больше, чем три года назад. Почему так происходит, мы попытались выяснить у самих владельцев загородной недвижимости.

«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Предложение растет во всех сегментах загородной недвижимости, но скорости разные. Лидеры прироста базы - дома, построенные до 2000 года, и дачи. Их стало на 70% больше, чем три года назад. Для сравнения: база выставленных на продажу современных и недостроенных домов за три года выросла на 21% и 40% соответственно. То есть рост куда менее ощутимый.

Объяснение диспропорции может быть самым простым: владельцы старых домов умирают или переезжают "в город, поближе к медицине", наследники не хотят (или не имеют средств) содержать загородную недвижимость и выставляют ее на продажу. Мы решили проверить эту теорию, обзвонив продавцов, а заодно попробовать узнать, кто у них готов сейчас купить дом.

«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость

Дом в деревне - от 6000 долларов

Сейчас в радиусе 50 километров от Минска выставлено на продажу около 500 домов. Цены на старые деревянные дома в 45-50 километрах от кольцевой - от 12 тысяч рублей с торгом.  Дома, в которых не надо перекладывать печь, с колодцем и банькой во дворе - от 15 тысяч рублей. Обычно к деревенскому дому прилагается 20-25 соток земли.

Дома в 35 километрах от Минска выставлены по цене от 17 тысяч рублей. Например, этот дом в Смолевичском районе, в деревне Черница. Тут собственник не делает упор на строении. Но участок в 25 соток плюс 50 соток под огород могут заинтересовать покупателя. Поэтому сообщается, что в деревне "статусные соседи", есть водопровод, округа живописна, рядом грибные места, а еще тут можно прописаться и обслуживаться в новой поликлинике.

«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость

Собственник Сергей, объясняет:

В доме некому жить. Мы наследники, живем в Минске, в качестве дачи он нам тоже не нужен. А содержать, обкашивать - лишние трудности.  Хотите, сделаю скидку. Я изучил рынок и увидел: предложение домов сейчас заметно превышает спрос.

Деревенские дома, пригодные (по сельским меркам) для проживания, дороже, выставлены за 18-30 тысяч рублей, и почти везде указано: торг.

Добротный вариант - дом в агрогородке Рочевичи, меньше 40 километров от кольцевой, предлагают за 24 тысячи рублей с торгом. Дом просторный, 74 квадратных метра, ровный аккуратный участок в 25 соток. Газ - в двух метрах от дома. В агрогородке два магазина, ФАП, костел. Сам дом отремонтирован.

«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость

-   Это наследство, - говорит Светлана, - дом бабушки мужа. Мы очень хотели использовать его как дачу, поэтому отремонтировали. Но обстоятельства складываются так, что приходится продавать. И, если честно, нет особенной нужды в даче: в агрогородке живут родственники, у моих родителей тоже частный дом.

Чем ближе к Минску, тем дороже

В 20-30 километрах от Минска деревенские дома с хорошими печками, крепкие, ухоженные, предлагают в основном в диапазоне, эквивалентном 15-25 тысячам долларов. Дома, которые реконструировали в надежде, что будут там жить, увеличиваются в цене еще на 5-10 тысяч.

Практически все продавцы деревенских домов говорят об одном: живут в Минске, работают в Минске, деньги нужны на улучшение жилищных условий в столице. Дом в деревне требует заботы. Кроме того, у наследников, которым сейчас 25-45 лет, либо есть уже другие дома или дачи, либо нет желания быть привязанными к земле. Или был запал, в дом вложились, но - изменились обстоятельства.

Мне тетя 5 лет назад оставила в наследство деревенскую хату в 25 километрах от Минска, в Дзержинском районе, в газифицированной деревне, - рассказывает минчанка Кристина. - Тогда мы с мужем думали: а не переехать ли туда жить? Но потом посчитали, что для комфортной жизни нужно будет сделать все коммуникации. Да и 60 метров было нам маловато. Как вариант - достроить...  В общем, посчитали и поняли: мы не потянем превращение наследства в полноценный загородный дом. Или это затянется на годы. Благо цены тогда были высокие, мы продали дом за 30 тысяч. А недавно столкнулись с тем, что нужно будет продавать родительский дом: здоровье мамы не позволяет ей жить отдельно. Будем покупать ей квартиру рядом с нами. Посмотрели, а похожие на ее дом хаты стоят сейчас 12-15 тысяч долларов, и это если еще дадут эту цену.

Я так понимаю, наше поколение, которое сделало карьеру в столице, назад не вернется, дачников среди молодых все меньше, люди научились считать. Зачем отдавать 15-25 тысяч долларов за дачу (дом в деревне) и потом вкладывать и вкладывать в землю, в улучшения, тысячи долларов, если можно на эти деньги до конца жизни каждый год ездить в отпуск в какую-нибудь теплую страну на море? Впрочем, я понимаю, не все так думают.

Но моя ситуация - еще несложная. У мужа родители построили большой дом в пригороде в 97-м. Братья и сестры мужа с семьями работают и живут за границей. В трехэтажном доме родители мужа обитали на первом этаже, другие два зарастают пылью. Сейчас свекровь собирается уехать в США к дочери, а свекр не хочет жить в старом доме. Дом ветшает. Его нужно продать и деньги разделить. Свекр пытался, выставил, как ему казалось, разумную цену - ни одного звонка...

Действительно, среди домов, построенных до 2000 года, есть небольшой процент кирпичных домов площадью 80-120 квадратных метров, но немало и многоуровневых кирпичных строений с площадью от 180 квадратных метров.

Агенты по недвижимости, занимающиеся продажей, объясняют: не только наследники продают жилье, есть "взрослая категория" продавцов, которые не хотят обсуждать причины продажи и просто устали ходить по лестницам.

Владельцы готовы на обмен

Часть владельцев хотят перебраться в комфортное жилье в Минске, поэтому в объявлениях указана возможность обмена дома на квартиру. Чаще всего это люди, которые понимают, что с годами им все труднее поддерживать дом, или вдовцы, которым все эти этажи - лишние. Еще часть владельцев разводятся, хотят разъехаться, и дом становится ненужным.

Несколько лет назад цены на дома были заметно выше. Сейчас просторный дом, требующий обновления, в 25-30 километрах от Минска, можно сторговать за 50-60 тысяч долларов по курсу.

Например, дом в деревне Мостище Смолевического района выставлен за 58 тысяч долларов, указано, что собственник готов обменять его на трехкомнатную квартиру в Минске.

«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость

В Семково еще недавно за хаты под снос просили до ста тысяч долларов в эквиваленте, теперь можно найти кирпичный дом под реконструкцию за 92 тысячи.

Кирпичные замки - самое "трудное" наследие эпохи после развала СССР, штучный товар, но продаются плохо - их дорого реконструировать. Владелец одного из них сказал: «Не надо мне вашей рекламы взамен на объяснения, почему продаю. Все равно никто не звонит». В тексте объявления указано: "Возможен обмен на две квартиры в городе Минске, возможен торг".

В общем, опрос подтвердил теорию: существенный рост предложения домов, построенных в радиусе 50 километров от Минска до 2000 года, объясняется возрастом владельцев и отношением к наследству их детей. А значит, тенденция эта будет набирать обороты, давить на рынок, приводя к снижению цен.

При этом аналитики Reаlt.by отмечают: предложение новых коттеджей особенно быстро росло в 2013-2014 гг. Тогда на волне роста цен на недвижимость было популярно строить дома с целью продажи. После кризиса этот рынок заметно сузился. Строят по-прежнему много только для себя.

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Теги: Минск
 
 
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Аналитик realt.by Артем Сахаревич зафиксировал интересную тенденцию: в радиусе 50-километров от минской кольцевой постоянно растет количество домов, выставленных на...
 
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