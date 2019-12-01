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«Нам дом не нужен, мы в Минске живем». Почему белорусы массово распродают загородную недвижимость
02.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Аналитик realt.by Артем Сахаревич
Предложение растет во всех сегментах загородной недвижимости, но скорости разные. Лидеры прироста базы - дома, построенные до 2000 года, и дачи. Их стало на 70% больше, чем три года назад. Для сравнения: база выставленных на продажу современных и недостроенных домов за три года выросла на 21% и 40% соответственно. То есть рост куда менее ощутимый.
Объяснение диспропорции может быть самым простым: владельцы старых домов умирают или переезжают "в город, поближе к медицине", наследники не хотят (или не имеют средств) содержать загородную недвижимость и выставляют ее на продажу. Мы решили проверить эту теорию, обзвонив продавцов, а заодно попробовать узнать, кто у них готов сейчас
Дом в деревне - от 6000 долларов
Сейчас в радиусе 50 километров от Минска выставлено на продажу около 500 домов. Цены на старые деревянные дома в 45-50 километрах от кольцевой - от 12 тысяч рублей с торгом. Дома, в которых не надо перекладывать печь, с колодцем и банькой во дворе - от 15 тысяч рублей. Обычно к деревенскому дому прилагается 20-25 соток земли.
Дома в 35 километрах от Минска выставлены по цене от 17 тысяч рублей. Например, этот дом в Смолевичском районе,
Собственник Сергей, объясняет:
- В доме некому жить. Мы наследники, живем в Минске, в качестве дачи он нам тоже не нужен. А содержать, обкашивать - лишние трудности. Хотите, сделаю скидку. Я изучил рынок и увидел: предложение домов сейчас заметно превышает спрос.
Деревенские дома, пригодные (по сельским меркам) для проживания, дороже, выставлены за 18-30 тысяч рублей, и почти везде указано: торг.
Добротный вариант - дом в агрогородке Рочевичи, меньше 40 километров от кольцевой, предлагают за 24 тысячи рублей с торгом.
- Это наследство, - говорит Светлана, - дом бабушки мужа. Мы очень хотели использовать его как дачу, поэтому отремонтировали. Но обстоятельства складываются так, что приходится продавать. И, если честно, нет особенной нужды в даче: в агрогородке живут родственники, у моих родителей тоже частный дом.
Чем ближе к Минску, тем дороже
В 20-30 километрах от Минска деревенские дома с хорошими печками, крепкие, ухоженные, предлагают в основном в диапазоне, эквивалентном 15-25 тысячам долларов. Дома, которые реконструировали в надежде, что будут там жить, увеличиваются в цене еще на 5-10 тысяч.
Практически все продавцы деревенских домов говорят об одном: живут в Минске, работают в Минске, деньги нужны на улучшение жилищных условий в столице. Дом в деревне требует заботы. Кроме того, у наследников, которым сейчас 25-45 лет, либо есть уже другие дома или дачи, либо нет желания быть привязанными к земле. Или был запал, в дом вложились, но - изменились обстоятельства.
- Мне тетя 5 лет назад оставила в наследство деревенскую хату в 25 километрах от Минска, в Дзержинском районе, в газифицированной деревне, - рассказывает минчанка Кристина. - Тогда мы с мужем думали: а не переехать ли туда жить? Но потом посчитали, что для комфортной жизни нужно будет сделать все коммуникации. Да и 60 метров было нам маловато. Как вариант - достроить... В общем, посчитали и поняли: мы не потянем превращение наследства в полноценный загородный дом. Или это затянется на годы. Благо цены тогда были высокие, мы продали дом за 30 тысяч. А недавно столкнулись с тем, что нужно будет продавать родительский дом: здоровье мамы не позволяет ей жить отдельно. Будем покупать ей квартиру рядом с нами. Посмотрели, а
Я так понимаю, наше поколение, которое сделало карьеру в столице, назад не вернется, дачников среди молодых все меньше, люди научились считать. Зачем отдавать 15-25 тысяч долларов за дачу (дом в деревне) и потом вкладывать и вкладывать в землю, в улучшения, тысячи долларов, если можно на эти деньги до конца жизни каждый год ездить в отпуск в какую-нибудь теплую страну на море? Впрочем, я понимаю, не все так думают.
Но моя ситуация - еще несложная. У мужа родители построили большой дом в пригороде в 97-м. Братья и сестры мужа с семьями работают и живут за границей. В трехэтажном доме родители мужа обитали на первом этаже, другие два зарастают пылью. Сейчас свекровь собирается уехать в США к дочери, а свекр не хочет жить в старом доме. Дом ветшает. Его нужно продать и деньги разделить. Свекр пытался, выставил, как ему казалось, разумную цену - ни одного звонка...
Действительно, среди домов, построенных до 2000 года, есть небольшой процент кирпичных домов площадью 80-120 квадратных метров, но немало и многоуровневых кирпичных строений с площадью от 180 квадратных метров.
Агенты по недвижимости, занимающиеся продажей, объясняют: не только наследники продают жилье, есть "взрослая категория" продавцов, которые не хотят обсуждать причины продажи и просто устали ходить по лестницам.
Владельцы готовы на обмен
Часть владельцев хотят перебраться в комфортное жилье в Минске, поэтому в объявлениях
Несколько лет назад цены на дома были заметно выше. Сейчас просторный дом, требующий обновления, в 25-30 километрах от Минска, можно сторговать за 50-60 тысяч долларов по курсу.
Например,
В Семково еще недавно за хаты под снос просили до ста тысяч долларов в эквиваленте, теперь можно найти
Кирпичные замки - самое "трудное" наследие эпохи после развала СССР, штучный товар, но продаются плохо - их дорого реконструировать. Владелец одного из них сказал: «Не надо мне вашей рекламы взамен на объяснения, почему продаю. Все равно никто не звонит». В тексте объявления указано: "Возможен обмен на две квартиры в городе Минске, возможен торг".
В общем, опрос подтвердил теорию: существенный рост предложения домов, построенных в радиусе 50 километров от Минска до 2000 года, объясняется возрастом владельцев и отношением к наследству их детей. А значит, тенденция эта будет набирать обороты, давить на рынок, приводя к снижению цен.
При этом аналитики Reаlt.by отмечают: предложение новых коттеджей особенно быстро росло в 2013-2014 гг. Тогда на волне роста цен на недвижимость было популярно строить дома с целью продажи. После кризиса этот рынок заметно сузился. Строят по-прежнему много только для себя.
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Аналитик realt.by Артем Сахаревич зафиксировал интересную тенденцию: в радиусе 50-километров от минской кольцевой постоянно растет количество домов, выставленных на...
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