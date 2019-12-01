В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор за месяц

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор за отдельные месяцы, сообщил министр финансов Максим Ермолович 1 декабря в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Министерство финансов подготовило проект указа об изменении системы уплаты государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении.

«Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, как действует и сейчас. Но при этом мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан для уплаты этого сбора на длительный период, предоставили право оплачивать этот сбор на минимальный срок — 1 месяц», — сказал Максим Ермолович.

Дорожный сбор, как предполагается, не будет завязан на прохождение техосмотра автомобиля. С другой стороны, государство усиливает контроль за его уплатой.

В качестве альтернативного варианта рассматривается включение финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов или введение какого-то дополнительного налога на топливо.

«Пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение», — отметил министр.