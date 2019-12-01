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Украина прекратила импорт электроэнергии из Беларуси. Стало дорого

02.12.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 декабря украинские трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на одного из трейдеров.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«С часа ночи импорт из Беларуси — ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка», — заявил собеседник.

При этом, по его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России.

Общий импорт электроэнергии в Украину составляет 0,1% -1,7% от потребления.

С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии для снижения влияния ны рынок основных игроков. В итоге четыре месяц подряд Беларусь наращивала поставки электроэнергии в соседнюю страну. В июле было поставлено 103,6 млн кВ·ч, в августе — 146,6 млн кВ·ч, в сентябре — 179,4 млн кВ·ч, в октябре — 215,2 млн кВ·ч. Среди зарубежных поставщиков электроэнергии, а это также Венгрия, Словакия и Россия, Беларусь занимала лидирующую позицию. В ноябре поставки немного снизились, потому что на украинском рынке упали цены.

Прогнозируется, что в 2020 году Украина может импортировать из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч электроэнергии.

Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после запуска АЭС

 
 
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С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии для снижения влияния ны рынок основных игроков. В итоге четыре месяц подряд Беларусь наращивала поставки...
 
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