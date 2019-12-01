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Румас предложил Анне Канопацкой работу в правительстве
02.12.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Сергей Румас предложил оппозиционному депутату шестого созыва Анне Канопацкой работать в правительстве. Но депутат предложение не приняла. Об этом Канопацкая рассказала TUT.BY.
Напомним, во время нулевого чтения бюджета в парламенте, отвечая на вопрос Анны Канопацкой о том, как правительство по поручению президента планирует увеличить ВВП до 100 миллиардов долларов, премьер-министр
— Я отказалась работать в правительстве. И это осознанное решение. В сегодняшней политической и экономической модели я не смогу реализовать те реформы, которые необходимы в стране и приверженцем которых я являюсь. При этом я заверила Румаса, что в моем лице правительство всегда может рассчитывать на сотрудничество с конструктивной оппозицией и диалог с гражданским обществом, — рассказала Анна Канопацкая.
В 2016 году Канопацкая стала одним из двух оппозиционных депутатов, впервые за 12 лет попавших в белорусский парламент. Она планировала участвовать в выборах в новый парламент, но ее
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Первый раз публично премьер предложил работу Канопацкой во время нулевого чтения бюджета в парламенте в начале ноября. После этого они несколько раз встречались и...
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