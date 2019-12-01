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Беларусь лесная, луговая, картофельная. Как ИТ-стартап визуализировал наши богатства

02.12.2019 12:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если бы площадь Беларуси пришлось измерять Бобруйском, их бы набралось 2074, а луговые травы в стране занимают территорию, близкую по размерам Минской области. Команда OneSoil, стартапа, готового замахнуться на цифровую революцию в мировом сельском хозяйстве, опубликовала в Facebook анализ спутниковых снимков за 2019 год. Тепрь представить себе сельскохозяйственный облик страны гораздо проще. 



Самую большую площадь занимают леса, чуть уступают - сельхозземли.


Луговых трав в стране хватит только на Минскую область, злаковые культуры занимают больше Могилевской области, а вот картошки меньше — она заняла бы лишь Минский район.



Белорусский проект оцифровал все поля США и Европы и готовит революцию в сельском хозяйстве


 


 


Про проект OneSoil TUT.BY  писал не раз. В нынешнем году стартап победил в разделе «Искусственный интеллект и машинное обучение» в ежегодном итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt — Golden Kitty Awards. В компании создали интерактивную карту ЕС и США, которая позволяет фермерам получать сельскохозяйственную информацию и эффективнее собирать урожай на основе данных искусственного интеллекта.

 
 
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Команда OneSoil, стартапа, готового замахнуться на цифровую революцию в мировом сельском хозяйстве, опубликовала в Facebook анализ спутниковых снимков за 2019 год. Тепрь...
 
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