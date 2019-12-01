«90 процентов белорусов выступили за союз с Россией». Реальность или манипуляция?

Источник материала: Tut.by

В конце ноябре многие СМИ опубликовали информацию об опросе под типовыми заголовками: «90 процентов белорусов выступили за союз (союзничество) с Россией». Эти данные получены по результатам исследования, которое провел Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщили российские новостные порталы.



Фото: Reuters

«В ходе исследования было совершено более семи тысяч звонков, собрано пятьсот полных анкет. В опросе приняли участие все регионы Беларуси.

57,6 процента белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8 процента выступают за партнерские. 10,2 процента отдают предпочтение нейтральным. Только 0,2 процента придерживаются мнения о том, что отношения Москвы и Минска должны быть враждебными. Такое же число опрошенных белорусов затруднились ответить на вопрос об отношении к России», — проинформировали « Вести ».

Судя из текста, 90% белорусов, выступающих за Союз, получились в результате суммирования тех, кто высказался за союзнические отношения и тех, кто желает партнерства.

Данные результаты исследования прокомментировал для Thinktanks.by профессор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий:

— Первое впечатление от данных проведенного МГИМО социологического исследования — ощущение радости за белорусов — это доброжелательный, добрососедский, партнерски настроенный народ, который хочет жить в мире и добрососедстве со своими странами соседями, и конечно же с Россией.

Думаю, также, что и любой народ, живущий в стране, находящейся по периметру российской границы, хочет жить в мире и добрососедстве с соседкой Россией. Это естественно, натурально и похожие цифры по партнерству дал бы опрос практически любого народа по периметру.

Что касается профессионального комментария, то я его сделать в данном случае не могу, и это практически невозможно. Поскольку я просто не знаю такой социологической организации, как МГИМО. МГИМО — это всемирно известное элитное высшее заведение, занимающееся обучением дипломатичеких кадров. Но не занимающееся социологическими исследованиями. Есть традиционно установившиеся, заявившие себя на рынке социологических опросов российские фирмы-организации — ВЦИОМ, ФОМ, Центр Левады, ГФК и другие (прошу прощения если кого в спешке не назвал). Они имеют обученные интервьюерские сети, опытных в составлении опросников аналитиков-социологов, специалистов по выборке и т.д. Поэтому с точки зрения использованной исследовательской социологической инфраструктуры данное исследование я оценить не могу. Нужно знать уровень выучки и качество интервьюерской сети, дизайн выборки, методы и уровень проверки, точные формулировки вопросов, опциональный состав ответов, использованные шкалы, нормальный ли responcerate, refusalrate, качество базы телефонных номеров, адекватность продолжительности интервью психологии телефонного опроса, соответствие сложности анкеты уровню массового сознания, и много других технологических параметров. Это был первый аспект.

Возможно, МГИМО заказало этот опрос какой-либо профессионально занимающейся опросами организации.

Второй аспект — оценка инструментария опроса.

Что касается объема репрезентативной выборки в 500 респондентов — этого в принципе достаточно для снятия тренда в такой гомогенной стране, как Беларусь, (при доверительном интервале 4−5%). Однако, этого очевидно мало для анализа по различным социально-демографическим группам. Например, при данном объеме выборки в 500 респондентов, в столице Минске должно быть опрошено 90 респондентов. Этого очевидно мало для анализа ситуации и выводов конкретно по Минску. И по каждой из областей.

Заявленный в проекте математический аппарат, надо быть объективным — сильный, вызывает уважение.

Однако самый первый важный вопрос содержит опциональные формулировки ответов: «союзнические отношения», «партнерские отношения». Они носят, скорее, эмоционально-психологический характер. Для массового респондента трудноразличима разница между партнерскими и союзническими отношениями и поэтому эти цифры тяготеют к суммированию. А дальше — делаются некие политические выводы.

В опросниках по геополитической тематике в этом пункте обычно применяются более строго сформулированные, юридически более точные опции. Например — «вхождение в состав РФ», «дружественные государства без виз и границ», «государства с визами и границами» и т.п.

Желание партнерства отнюдь не означает желание слияния или вхождения. Это старый всеобщий закон социальной психологии. И это и является формулой массового геополитического сознания белорусов: сотрудничество — да, вхождение — нет.

Формула выведена на основе большого количества эмпирических исследований Белорусской аналитической мастерской. Вот часть результатов одного из них —

КАКИМИ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ? % Они должны быть такими же, как и с другими странами — с закрытыми границами, с визами, таможнями 4,9 Беларуси и Россия должны быть независимыми, но дружественными странами — с открытыми границами, без виз и таможен 75,6 Беларусь и Россия должны объединиться в одно союзное государство 15,6 Беларусь должна войти в Россию в качестве субъекта федерации 1,4 Затрудняюсь ответить 2,4 Отказ от ответа 0,2

(Опрос августа 2019 года, 1077 респондентов)

В Беларуси падает число сторонников союза с Россией — минус 9 пунктов за год

Я не обсуждаю здесь — хорошо это или плохо. Я только констатирую, что процессы белорусской самоидентификации зашли уже очень слишком далеко. Далеко за линию слияния.

Практически аналогичная аргументация у многих белорусов на данный момент присутствует и относительно Европы.

Второе. Из 7000 сделанных звонков в опросе МГИМО только 500 оказались завершенными. Соотношение выглядит странно — геополитические ориентации не являются такой чувствительной тематикой (например, как рейтинги первого лица, которые вообще не изучаются), чтобы только каждый четырнадцатый опрошенный соглашался отвечать.

И третье. В вариантах ответов для оценки отношения к собственно России должно быть сравнение: необходимо присутствие как минимум второго объекта — например, Европы. Когда появляется второй объект — процентные распределения меняют конфигурацию. Какую-то часть респондентов оттянула бы на себя Европа как объект геополитической ориентации. И тогда получилось бы, что и с Европой мы хотели бы жить, доброжелательно, добрососедски, партнерски и союзнически.

«Нужна ли Вам еда?» — можно спросить у людей. И получить 100% ответов: «Да». И сельское хозяйство сделает вывод, что нужен только хлеб. Но вот нужна ли вода? Спросить забыли… Очень бы не хотелось, чтобы полученные в исследовании цифры — 90% — трансформировались в пропагандистские восклицания. Технологии рейтинговых шоу понятны как белый день. Но нужно находиться в рамках профессионального социологического поля. Если мы говорим о науке.