Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые $1,1 миллиона продается помещение под магазин. Почему ожидается повышенный спрос?

В канун Нового года, 30 декабря, состоится аукцион по продаже изолированного торгового помещения по ул. Щорса, 11. Организаторы торгов считают, что этот объект точно не останется без внимания. Как и еще два изолированных административных помещения на пр-те Газеты «Правда».
На аукцион 30 декабря всего выставлены 3 лота:
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена
без учета НДС,
бел. руб.
Размер задатка,
бел. руб.
1
изолированное торговое помещение по адресу:
г. Минск, ул. Щорса, 11-398 (подвальный, технический и 1-й этажи, общая площадь – 1808,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798791606)
2 220 000,00
222 000,00
2
изолированное административное помещение по адресу:
г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 1-311 (1-й этаж, общая площадь – 122,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-708176394)
178 000,00
17 800,00
3
изолированное административное помещение по адресу:
г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 1-312 (1-й этаж, общая площадь – 136,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708176395)
197 000,00
19 700,00
— Если говорить о магазине, то этим объектом уже интересовались у «Минскостроя» две компании. Более того, по нашей информации, они «вели» этот магазин на всех этапах его строительства. Объект уникален тем, что расположен в непосредственной близости от ст.м. «Грушевка», — рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. — Что же касается помещений по проспекту Газеты «Правда», то о покупательской активности здесь можно судить по уже прошедшим аукционам. Стоимость всех помещений в этом доме, которые мы продавали ранее, всегда заметно росла по сравнению со стартовой.
Продавец имущества — ГПО «Минскстрой». Купить магазин сможет любой желающий, оставив заявку на участие в аукционе.