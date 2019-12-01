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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 ноября - 2 декабря 2019 года
02.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После двух недель отсутствия каких-либо изменений цены на вторичном рынке жилья показали незначительный рост.
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1303 $/м2. Рост доли проектов на начальной стадии строительства привел к тому, что средний уровень цен на новостройки снижается 5 из 6 последних недель.
Объём предложения сократился после двух недель роста. Общее количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,9%, быстрее других из базы вымывались квартиры с четырьмя комнатами (-2,4%).
В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 0,3%, в Октябрьском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+0,8%) и в Советском (+0,8%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 806 $/м2 (+0,2%), Витебск – 616 $/м2 (-0,1%), Гомель – 618 $/м2 (+0,1%), Гродно – 734 $/м2 (+0,5%), Могилев – 628 $/м2 (-0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1727 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1089 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 25 ноября по 2 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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