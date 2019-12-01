Долги белорусов перед банками продолжают расти

За год сумма задолженности по кредитам физических лиц выросла на миллиард долларов, всего граждане страны должны банкам порядка 6,5 миллиардов долларов.

Как говорится в статистике Национального банка Беларуси, по состоянию на первое ноября задолженность физлиц по кредитам составила 13,6 млрд рублей (примерно 6,5 млрд долларов в эквиваленте) и выросла с начала года на более, чем 2 млрд рублей.

При этом задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости достигла к 1 ноября 8,24 млрд рублей (примерно 4,1 млрд долларов) и увеличилась с начала года на более, чем 1 млрд рублей, или на 14,2%.

По состоянию на 1 ноября задолженность населения по потребительским кредитам составила 5,36 млрд рублей и увеличилась с начала года на 977,4 млн рублей, или на 22,3%.