В Новый год с новым «Комфортом»: пользуемся больше, платим меньше

Обновленная линейка «Комфорт» от А1 стала еще комфортнее, ведь при новом подключении на один из тарифов «Комфорт М / L или XL» компания А1 в качестве новогоднего подарка предлагает сниженную в два раза абонентскую плату, значительное расширение пакетов включенных услуг и, самое главное, безлимитный интернет на целый год! Кроме того, все новые абоненты получат подписку на пакет премьерных фильмов и сериалов «START» в приложении VOKA.

Так, при подключении на тарифный план «Комфорт M» абонентская плата первые 6 месяцев составит 10,45 рубля в месяц, при которой в пакет наряду с голосовыми сервисами включены 10 ГБ интернет-трафика, безлимит на социальные сети и мессенджеры, а также подарок – годовой пакет безлимитного интернета на скорости до 1 Мбит/с. Этой скорости будет достаточно для комфортного серфинга в интернете и социальных сетях, прослушивания музыки онлайн, совершения видеозвонков и просмотра видео в SD-разрешении.

Абоненты, выбравшие тарифный план «Комфорт L», за пакет услуг, включающий безлимитные звонки во все сети, 25 ГБ интернет-трафика, а также безлимит на социальные сети и мессенджеры, первые 6 месяцев пользования будут оплачивать всего 14,95 рубля в месяц. При этом в рамках новогоднего предложения подарочный пакет безлимитного интернета на скорости 1 Мбит/с будет предоставляться бесплатно в течение года после подключения тарифа.

При выборе тарифного плана «Комфорт XL» с включенными в пакет 40 ГБ интернет-трафика, безлимитом на социальные сети, мессенджеры и YouTube, а также неограниченными звонками во все сети абонентская плата в течение полугода после подключения составит всего 19,95 рубля в месяц. При этом годовой подарочный пакет безлимитного интернета будет предоставляться на скорости до 2 Мбит/с для комфортного просмотра фильмов и сериалов.

Во все эти тарифные планы также включен доступ к подписке «START» в приложении VOKA, который позволит в течение шести месяцев смотреть популярные новинки кино и сериалов, мультфильмы и детские передачи.

Акция будет действовать со 2 по 31 декабря 2019 года.