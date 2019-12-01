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«Обувь России» хочет попасть в Беларусь через AliExpress

02.12.2019 18:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа компаний «Обувь России» планирует выйти на белорусский рынок через маркетплейс Tmall (входит в «AliExpress Россия»). Об этом говорится в сообщении российского fashion-ритейлера.


Выручка «Обуви России» в 2018 году составила 11,53 млрд российских рублей (177 млн долларов)

Российский обувной производитель и один из крупных ритейлеров в этом сегменте тестирует новый канал сбыта: пока на Tmall продается преимущественно женская обувь. В дальнейшем, по результатам пилотного проекта, будет принято решение, какой товар и в каком объеме «Обувь России» будет реализовываться через маркетплейс.

— Tmall для нашей компании — дополнительный канал продаж, который позволит нам охватить новую аудиторию и привлечь покупателей из разных регионов России. В перспективе эта площадка также даст нам возможность расширить географию сбыта за счет стран ближнего зарубежья, таких как Беларусь, Грузия и Казахстан, в которые мы пока не осуществляем доставку, — прокомментировал руководитель направления онлайн-продаж ГК «Обувь России"Тимур Ефимов.

По результатам девяти месяцев 2019 года доля онлайн-продаж в розничной выручке российской компании достигла 13,8%.

«Обувь России» основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В этом регионе базируются ее основные производственные мощности.

По состоянию на ноябрь 2019 года группа управляла 912 магазинами (из них 172 работает по франшизе). Основные бренды — Westfalika и «Пешеход».

Недавно глава «Обуви России» Антон Титов, который владеет 50% акций ПАО «ОР», управляющей компании группы, заявил, что в течение 2020 года более двух третей магазинов группы переоборудуют в мультикатегорийные и мультибрендовые магазины, которые будут продавать товары различных поставщиков. Титов назвал такой формат магазинов «офлайновым маркетплейсом». В декабре в магазинах «Обуви России» появятся товары для дома, хозтовары, декоративная косметика, мелкая бытовая техника, группа также расширит категорию одежды и аксессуаров.

 
 
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Группа компаний «Обувь России» планирует выйти на белорусский рынок через маркетплейс Tmall (входит в «AliExpress Россия»).
 
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