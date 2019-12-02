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Беларусь сделала еще один шаг ко вступлению ВТО

02.12.2019 21:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Завершены переговоры Беларуси и Австралии о присоединении нашей страны к ВТО. Переговоры проходили в Женеве.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Беларуси, подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров. Документ подписали постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон.

В МИД сообщают, что данный документ станет еще одним шагом, который приблизит вступление нашей страны в ВТО. Отмечается также, что протокол будет способствовать скорейшему завершению процесса присоединения и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.

Для того, чтобы вступить в ВТО, Беларусь должна провести переговоры и подписать соотвествующие документы еще с Европейским союзом и США. Если переговоры пройдут успешно, наша страна может стать членом ВТО уже летом будущего года.

Отметим, что в июле этого года в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ первый заместитель премьер-министра Александр Турчин рассказал, что самые сложные на данном этапе переговорщики по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию - как раз США и Евросоюз. 

Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года, этот процесс активизировался в 2015 году и продолжился в 2016, когда со страны были сняты санкции ЕС. Александр Лукашенко на совещании в марте 2016 года заявлял, что для Беларуси вступление в ВТО не самоцель и делать этот шаг следует, взвесив все минусы.

 
 
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Завершены переговоры Беларуси и Австралии о присоединении нашей страны к ВТО. Переговоры проходили в Женеве.
 
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