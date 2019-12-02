Беларусь сделала еще один шаг ко вступлению ВТО

Завершены переговоры Беларуси и Австралии о присоединении нашей страны к ВТО. Переговоры проходили в Женеве.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Беларуси, подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров. Документ подписали постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон.

В МИД сообщают, что данный документ станет еще одним шагом, который приблизит вступление нашей страны в ВТО. Отмечается также, что протокол будет способствовать скорейшему завершению процесса присоединения и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.

Для того, чтобы вступить в ВТО, Беларусь должна провести переговоры и подписать соотвествующие документы еще с Европейским союзом и США. Если переговоры пройдут успешно, наша страна может стать членом ВТО уже летом будущего года.

Отметим, что в июле этого года в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ первый заместитель премьер-министра Александр Турчин рассказал , что самые сложные на данном этапе переговорщики по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию - как раз США и Евросоюз.