5 способов сделать объявление о продаже или сдаче квартиры более заметным

На одном изображении мы видим помещение изнутри и вид из окна, а также сообщили пользователям достаточно важную информацию:

О чем это;

В чем “фишка”;

Чем приятным можно заняться (то есть квартира обретает некую эмоциональную окраску).

Еще одно преимущество в том, что вы привлекаете внимание не просто потенциальных клиентов, а именно тех, кто с большей долей вероятности сходится с вами во мнении относительно опций по созданию уюта на утепленном балкончике.

Чтобы подготовить такой коллаж, не нужно быть графическим дизайнером или тратить часы, перебирая массу незнакомых инструментов и эффектов в графическом редакторе. Например, на бесплатной графической платформе Canva это объявление можно подготовить за несколько минут. Все, что нужно, - написать на белом полотне необходимый текст. Можно даже так (как угодно):