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МАРТ предлагает ужесточить механизм госрегулирования цен
03.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект указа, направленный на ужесточение механизма госрегулирования цен. В соответствии с опубликованным
В настоящее время «ограничение розничных цен нивелируется возможностью субъектов торговли получить доходы от поставщиков товаров в виде различного рода вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи), перечисляемых ими субъекту торговли в рамках гражданско-правовых договоров, направленных на продвижение товаров», сказано в обосновании к проекту указа.
В
В результате снижается выручка поставщика, хотя первоначальная цена товара не изменяется, отмечается в обосновании.
«В этой связи предлагается запретить выплату любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) оптовую торговлю социально значимыми товарами», — сказано в документе.
В соответствии с действующим с 2014 года порядком,
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект указа, направленный на ужесточение механизма...
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