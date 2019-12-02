МАРТ предлагает ужесточить механизм госрегулирования цен

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект указа, направленный на ужесточение механизма госрегулирования цен. В соответствии с опубликованным на сайте МАРТ проектом, предприятия торговли будут лишены возможности получать бонусы и премии для продвижения социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством.

В настоящее время «ограничение розничных цен нивелируется возможностью субъектов торговли получить доходы от поставщиков товаров в виде различного рода вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи), перечисляемых ими субъекту торговли в рамках гражданско-правовых договоров, направленных на продвижение товаров», сказано в обосновании к проекту указа.

В МАРТ считают, что таким образом в настоящее время существует «механизм ухода от ограничений, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование цен».

В результате снижается выручка поставщика, хотя первоначальная цена товара не изменяется, отмечается в обосновании.

«В этой связи предлагается запретить выплату любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) оптовую торговлю социально значимыми товарами», — сказано в документе.

В соответствии с действующим с 2014 года порядком, МАРТ может вводить госрегулирование на закрытый перечень социально-значимых товаров на срок не более 90 дней в течение одного года. Госрегулирование цен может вводиться в виде установления предельного уровня торговой надбавки, предельными максимальными и минимальными ценами.