ЕБРР выделил 259 млн евро на ремонт 12 мостов и трассы Минск-Витебск

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в 259 млн евро на модернизацию 12 мостов и трассы Минск-Витебск. Об этом говорится в сообщении банка.

На реконструкцию 12 мостов направят кредит на 126 млн евро.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

«Развитие транзитного потенциала и улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучшение перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли и развитие ключевых объектов инфраструктуры», считают в ЕБРР.

В эти дни Минск посещает первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк. В настоящее время проходит встреча в правительстве. Одной из ключевых тем переговоров является приватизация Белинвестбанка. Стороны пока не могут договориться по цене.