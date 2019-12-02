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Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года
03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После сезонного студенческого «бума» спрос на
То, что рынок ещё достаточно активный, подтверждает и динамика объёма предложения. Количество свободных квартир за месяц сократилось на 4,3%, при том, что в октябре был зафиксирован рост. Возможно, активизировалась прослойка арендаторов, которые ждали окончания сезонного ажиотажа, чтобы иметь больше возможностей для выбора.
Динамика цен в ноябре 2019 года была разнонаправленной. Подорожала аренда 2- и 3-комнатных квартир, «однушки», напротив, в цене потеряли.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $272 (снижение к октябрю на 2,2%);
2-комнатные квартиры — $363 (рост на 1,7%);
3-комнатные квартиры — $470 (рост на 1,3%).
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Желающих снять квартиру в белорусской столице уже не так много, как в конце лета, но объекты по привлекательной цене в базе объявлений по-прежнему не задерживаются.
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