Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года

После сезонного студенческого «бума» спрос на долгосрочную аренду квартир в Минске снижался с каждым осенним месяцем. По итогам ноября количество запросов по поиску съемного жилья сократилось на 2,9%. Тем не менее, текущий уровень спроса можно назвать достаточно высоким, если посмотреть на состояние рынка в конце осени в прошлые годы.

То, что рынок ещё достаточно активный, подтверждает и динамика объёма предложения. Количество свободных квартир за месяц сократилось на 4,3%, при том, что в октябре был зафиксирован рост. Возможно, активизировалась прослойка арендаторов, которые ждали окончания сезонного ажиотажа, чтобы иметь больше возможностей для выбора.