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ЕБРР предоставит Беларуси 259 млн евро на модернизацию дорог

03.12.2019 11:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кредит в размере 259 млн евро предоставит Беларуси Европейский банк реконструкции и развития на модернизацию ключевых элементов транспортной инфраструктуры.

Такая информация содержится в релизе ЕБРР 3 декабря.

По данным пресс-службы, кредит в 126 млн евро планируется предоставить на модернизацию 12 мостов в Беларуси. Средства будут использованы на реализацию комплексной программы по реконструкции дорог, инициированной правительством Республики Беларусь.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей столицу страны Минск с Витебском, четвертым по величине городом Беларуси, расположенном на северо-востоке страны. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд. евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Кредит в размере 259 млн евро предоставит Беларуси Европейский банк реконструкции и развития на модернизацию ключевых элементов транспортной инфраструктуры....
 
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