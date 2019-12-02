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На торгах 3 декабря евро и российский рубль подорожали

03.12.2019 13:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 декабря прошли очередные торги валютами.

Доллар не изменился в цене — 2,1105 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0129 — до 2,338 рубля.

Российский рубль вырос на BYN0,0145 — до 3,2912 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Евро подорожал на BYN 0,0129 - до 2,338 рубля.
 
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