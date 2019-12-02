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Из-за страха потерять квартиры, «Тамбазовцы» записали пятое видеообращение к президенту: «Многие семьи просто останутся жить на улице»
03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Владельцы ЖО «Тамбаз» в пятый раз обратились к президенту. В
– Александр Григорьевич Лукашенко, мы вынуждены обратиться к вам с пятым видеообращением. Несмотря на то, что год назад вышел Указ президента № 430 о завершении строительства жилых домов, пострадавшие владельцы жилых облигаций остались незащищенными и могут лишиться вложенных средств и своих квартир, – говорится в обращении президенту.
Со слов потерпевших, на момент 23 ноября 2019 года по жилым домам так и не пройдена экспертиза, не готова и проектно-сметная документация. Люди уже год ждут официального возобновления строительства, процесса заключения договор с УКСом Советского района и сумм доплат. По последним данным – стройка продолжится только в 2020 году, хотя, раньше владельцев облигаций ориентировали на июнь-сентябрь 2019 года.
– Мы знаем, что доплаты уже рассчитаны, и они не подъемны для большинства из нас. Многие семьи просто останутся жить на улице, потому что не смогут доплатить за уже купленные квартиры, – опасаются потерпевшие. – Сейчас Минский городской исполнительный комитет и администрация Советского района города Минска готовят изменения в Указ №430 для защиты потерпевших. Мы просим учесть наши пожелания.
На сегодня у владельцев ЖО «Тамбаз» 6 основных пожеланий:
– Наши опасения, которые мы высказывали в прошлом обращении, подтвердились. 51% людей из общего количества пострадавших не получили страховые выплаты. Чтобы защитить свои законные права, те, кто не получил страховые выплаты, обратились в суд. В суде были вынесены решения в их пользу, и суд обязал выплатить положенные по Указу страховые возмещения. Но ни одной выплаты на сегодня не было произведено. Согласно Указу, средства от реализации коммерческих помещений, которые построены за наши деньги, пойдут на возмещение в первую очередь страховым компаниям и только потом нам – потерпевшим. Понятно, что для нас денежных средств не останется, при этом страховые получат сверхприбыль. В связи с этим мы просим, чтобы деньги, которые останутся после завершения строительства на спецсчете УКСа Советского района получили сначала пострадавшие, и только потом страховые, – попросили потерпевшие.
Пятое видеообращение президенту от владельцев ЖО «Тамбаз»
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Из-за страха потерять квартиры, «Тамбазовцы» записали пятое видеообращение к президенту: «Многие семьи просто останутся жить на улице»
Владельцы ЖО «Тамбаз» в пятый раз обратились к президенту. В своем видеообращении люди требуют справедливости для 640 пострадавших семей. Владельцы облигаций...
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