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Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС за пределы ЕАЭС

03.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС за пределы ЕАЭС

Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует с 2 декабря. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 2 декабря 2019 года №825, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Временный запрет распространяется на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

На Министерство иностранных дел Беларуси возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами — членами ЕАЭС аналогичных мер.

Ограничения действуют по 31 декабря текущего года.

https://www.belta.by

 
 
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Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)...
 
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