Рост товарооборота и борьба империй. О чем говорили Лукашенко и президент Сербии

Источник материала: Tut.by

Главной темой официальных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Сербии Александром Вучичем 3 декабря во Дворце Сербии стало развитие экономического сотрудничества и наращивание товарооборота, сообщила пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

Во время переговоров в узком формате Лукашенко отметил, что Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений. «Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует. Итоги вчерашнего дня, начало сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был, — сказал он. — Мы еще повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле».

Лукашенко затронул и вчерашнюю встречу с президентом Сербии. Во время неформального ужина почти весь разговор был о политической обстановке вокруг государств.

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Президент Сербии отметил, что между странами сложились искренние и дружественные политические отношения. Что касается экономического сотрудничества, Александр Вучич уверен: Беларуси и Сербии под силу достичь товарооборота в 500 млн долларов (в прошлом году он составил 148 млн долларов). «Я никогда не забуду ваш визит в 1999 году. Вы приехали, чтобы показать, насколько любите сербский народ и страну», — добавил он.

Глава белорусского государства заметил, что большое видится на расстоянии. «Тогда никто не думал о том, что мы совершаем какой-то героический поступок: мы ехали к своим братьям, друзьям. Когда-нибудь я в деталях расскажу, что этому предшествовало, что было потом, но так сложилось, что мы не могли бросить в беде близких нам людей. Да, мы не гигантская империя, но мы ваши люди, а вы — наши, — заявил Лукашенко. — И вот спустя 20 лет мы встречаемся здесь с вами. Тогда были непростые времена. Сегодня также времена сложные».

Президент пояснил: крупные геополитические игроки, чтобы выжить в конкуренции, создают напряженную обстановку в мире. «По вине одной из империй идет торговая война, другие меряются силами в Сирии. От этого страдаете и вы, потому что огромный поток, сотни тысяч беженцев хлынули сюда. Начали уже серьезно поговаривать о новом мировом экономическом кризисе. Нам этого не надо. Мы, к сожалению, участники всего этого, но вина не в нас. Причины и даже полпричины, повода мы не давали», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко уверен, что Сербия, несмотря на все катаклизмы, никогда не будет бедствовать. Эту страну он назвал балканской жемчужиной. «Это прекрасная страна, чудесные земли, которые могут прокормить гораздо больше населения, чем сегодня живет в Сербии. Это блестящий, героический, патриотичный народ. Поэтому Сербия всегда будет процветающей. Проезжая сегодня по Белграду, я сравнивал со своим посещением ранее: я вижу, что Сербия и столица начинают не просто оживать — вы начинаете вставать с колен. И мы готовы участвовать в этом, помогать, насколько можем», — резюмировал президент.

Лукашенко заметил, что Сербия и Беларусь не гигантские государства и не имеют огромных ресурсов, которыми обладают глобальные игроки, например Россия или США. Обе страны зарабатывают блага своим потом, а порой и кровью, подчеркнул президент.

«Многие малые, средние государства (я это за свою долгую президентскую жизнь видел не один раз) всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства, потому что они обладают теми ресурсами, которых не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав», — констатировал он.

Александр Вучич отметил, что когда-то в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью, а сейчас о ней говорят с гордостью. «Сербия всегда будет вашим искренним другом, мы гордимся нашей дружбой. Были времена, когда некоторые не смели сказать, насколько мы ценим и любим белорусский народ. Сегодня мы всюду говорим об этом с гордостью и хотим, чтобы вы приезжали сюда как можно чаще», — заявил Вучич.

«В нашем сотрудничестве есть потенциал не только для увеличения товарооборота, но и для сотрудничества во всех областях, — считает сербский президент. — Я вчера и сегодня уже многому научился у президента Лукашенко, включая вопросы обороны, безопасности».