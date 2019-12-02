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Ермолович обещает: средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей
03.12.2019 15:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об обязательном увеличении зарплат в бюджетном секторе в 2020 году еще раз заявил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович в Совете Республики 3 декабря.
В этот день будет рассмотрен законопроект «О республиканском бюджете на 2020 год», передает
По словам Ермоловича, в Минфине рассчитывают на среднемесячном повышении зарплаты примерно на 80 рублей по отношению с данным показателем текущего года.
«В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит 920 рублей», - сказал министр.
Он отметил, что планируется опережающими темпами повышать зарплату работникам здравоохранения, образования и другим низкооплачиваемым категориям населения.
«В бюджетной сфере мы повышаем заработную плату опережающими темпами, потому что в предыдущие годы рост зарплат бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Это отставание необходимо наверстывать, тем более, необходимо решать задачу по обеспечению соотношения зарплаты в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», - пояснил чиновник.
Напомним, 1 декабря Ермолович в интервью СТВ
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Об обязательном увеличении зарплат в бюджетном секторе в 2020 году еще раз заявил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович в Совете Республики 3 декабря.
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