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Ермолович обещает: средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей

03.12.2019 15:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об обязательном увеличении зарплат в бюджетном секторе в 2020 году еще раз заявил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович в Совете Республики 3 декабря.

В этот день будет рассмотрен законопроект «О республиканском бюджете на 2020 год», передает БЕЛТА.

По словам Ермоловича, в Минфине рассчитывают на среднемесячном повышении зарплаты примерно на 80 рублей по отношению с данным показателем текущего года.

«В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит 920 рублей», - сказал министр.

Он отметил, что планируется опережающими темпами повышать зарплату работникам здравоохранения, образования и другим низкооплачиваемым категориям населения.

«В бюджетной сфере мы повышаем заработную плату опережающими темпами, потому что в предыдущие годы рост зарплат бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Это отставание необходимо наверстывать, тем более, необходимо решать задачу по обеспечению соотношения зарплаты в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», - пояснил чиновник.

Напомним, 1 декабря Ермолович в интервью СТВ заявил, что работники бюджетной сферы к концу года будут получать около 80% к средней зарплате.

О том, что минимальная зарплата с начала 2020 года составит 375 рубля, Совмин Беларуси сообщил в конце августа.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября заявил, что размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.

Румас напомнил, что чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей, если на подшефных им предприятиях не изменится ситуация по зарплатам. Особенно это касается тех организаций, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

 
 
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Об обязательном увеличении зарплат в бюджетном секторе в 2020 году еще раз заявил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович в Совете Республики 3 декабря.
 
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