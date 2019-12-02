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«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам

03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По-настоящему новогодние баталии сегодня развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Стоимость некоторых лотов дошла до 11 тысяч рублей. 

«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам
Источник фото: Минск-Новости

Что за аукцион и кто в нем участвовал

На продажу было выставлено право аренды на 92 участка, которые  расположены в разных уголках столицы. Заводской район представил на продажу 15 площадок, Ленинский район — 12, Московский район — 8, Октябрьский район — 9, Партизанский район — 7, Первомайский район — 11, Советский район — 9, Фрунзенский район — 10, Центральный район — 11. 

Срок аренды: 3 года.

Период функционирования: с 22 декабря по 31 декабря.

Необходимые условия аренды:

- внешний вид объекта – ограждение в виде деревянного штакетника высотой 1,2 метра зеленого цвета;

- после завершения периода торговли открытую площадку с покрытием привести в первоначальное состояние.

Итоги аукциона

Всего были реализованы 82 площадки. Самой популярной стала площадка у ст.м. "Каменная Горка", расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146, — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем нынешнего аукциона — 6000 рублей.

Самая дорогая площадка нынешнего аукциона расположена в Уручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11000 рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3, — ее итоговая стоимость составила 9000 рублей. За 7000 был продан лот по ул. Шаранговича, 34.

Самая дешевая площадка была продана в Партизанском районе, по ул. Фроликова, 8, — 4 кв.м за 19 рублей. В целом средняя цена аренды одной площадки — 2151 рубль.

В Заводском районе самой дорогой стала площадка по ул. Нестерова, 49, (остановка общественного транспорта) — 2600 рублей. 

В Ленинском районе самый дорогой лот расположен по ул. Плеханова, 89, — он был реализован за 2600 рублей. 

В Московском районе самыми дорогими стали площадки, расположеные на пересечениях ул. Рафиева — Есенина и ул. Космонавтов — Есенина. Первая — возле поликлиники №25, вторая — возле остановки общественного транспорта. Обе были проданы за 3000 рублей.

В Октябрьском районе самой дорогой стала площадка на пл. Казинца возле дома №120. Торги по этому лоту остановились на отметке в 2200 рублей. 

В Партизанском районе стоимость площадки по ул. Долгобродской, 3, выросла практически в 40 раз и составила 1500 рублей.

В Первомайском районе расположен самый дорогой лот нынешнего аукциона, о нем мы писали выше. А вот самая дешевая площадка здесь находится по ул. Карбышева, 13/1, — она была продана за 1200 рублей.

В Советском районе самый дорогой участок был продан за 8000 рублей, и он расположен по ул. Мирошниченко, 3.

Во Фрунзенском районе самая дорогая площадка была продана за 7500 рублей. Она расположена возле остановки общественного транспорта по ул. Глебки, 5.

В Центральном районе самая дорогая площадка была продана за 1900 рублей, и она расположена по ул. М.Танка возле магазина «Пинскдрев».

«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам
Источник фото: dolinasad.by

Видно, что самыеактивные участники аукциона уже давно знают друг друга. Именно поэтому во время торгов они активно друг с другом переговариваются, подчеркивая, кто кому какие сделал «подарки», не участвуя в тех или иных розыгрышах.

— Милая, ну прости меня, — упрашивает одна участница аукциона другую. — Я же не знала, что меня ждет на Мирошниченко. 

При этом кто-то на сегодняшнем аукционе приобрел право аренды всего лишь на одну площадку, а кто-то — на 7-8.

— Давно ли занимаетесь продажей елок? Где покупаете деревья? — спрашиваю участника, который приобрел самое большое количество площадок.

— Конечно, давно, — уверенно отвечает покупатель. — А елки сейчас много где продаются: в лесхозах, лесничествах, питомниках. Мы выбираем самые крепкие и красивые. Судя по итогам этих торгов, дорогие в этом году будут елки.

Вопрос, который действительно волновал победителей аукциона — высота забора, которым нужно оградить площадку. По установленным нормам она должна быть 1,2 метра — ниже, чем хотелось бы участникам аукциона. Организаторы торгов успокоили покупателей: вопрос с высотой заборов еще будет обсуждаться.

 
Теги: Минск
 
 
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По-настоящему новогодние баталии сегодня развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых...
 
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