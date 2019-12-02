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«Говорю: для сербов - пожалуйста». Лукашенко рассказал об отношении к Dana Holdings
03.12.2019 18:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжается визит президента Беларуси в Сербию. Александр Лукашенко уже
— Приехали, когда у вас непростые были времена. Приехали, попросили. Говорю: для сербов — пожалуйста. Это одна из успешнейших и одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо. Чудесные образцы в строительной отрасли, — рассказал Лукашенко о «Дане» в эфире государственного агентства Сербии
Видео: государственное агентство Сербии Tanjug
— Мы поручили им создать самую продвинутую зону может быть и в Европе, самую современную — «Минск — Мир», где будет построен и финансовый центр, и офисные помещения. Туда уже пришли и с Ближнего Востока, и из Европы инвесторы — готовы с ними сотрудничать. Они строят центр Минска фактически. У нас 10 или 12 таких сербских компаний, которые работают на территории Беларуси. Мы также готовы здесь работать, — подчеркнул президент.
Международный финансовый центр в комплексе «Минск-Мир» заявлен как «всеобъемлющая экосистема, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги». Компания уже
Ожидается, что создание МФЦ потребует особой системы льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг.
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Продолжается визит президента Беларуси в Сербию. Александр Лукашенко уже встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, TUT.By вспоминал проекты белорусского...
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