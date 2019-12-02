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Китайцы построят под Оршей торговый городок за 128 млн рублей
03.12.2019 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development стала резидентом особой экономический зоны «Бремино-Орша» и намерена построить Международный торговый городок Шелкового Пути. Об этом говорится на
Этот проект реализуется в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь».
На площади 62 га планируется построить торгово-выставочный комплекс, где будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля товарами народного потребления, доставка товаров и складирование, операции по торговле товарами с электронных площадок, а также проведение выставок товаров из различных азиатских стран.
Сумма инвестиций в проект составляет более 128 млн рублей.
Особая экономическая зона
Сейчас на территории «Бремино-Орша» работает автомобильный терминал, ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарные службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.
Общая площадь застройки комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года.
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Китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development стала резидентом особой экономический зоны «Бремино-Орша» и намерена построить Международный торговый городок...
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