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«Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров. Но как их провести». Лукашенко - о парламенте

03.12.2019 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в белорусском парламенте оппозиционеров, но кандидатов не поддерживает народ. Он также сообщил, что Беларусь пытается наладить отношения с ЕС, «выступая категорически против всяких „брекситов“ и против его распада». Сегодня глава государства выступил в сербском парламенте, сообщает его пресс-служба.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент — беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили, — подчеркнул Лукашенко.

Президент заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их.

— Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров, — добавил он. — Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Максимум 4% у двух человек. Как их можно провести в парламент, да еще демократическим путем, как требуют? Их даже за руку нельзя было взять и привести, — сказал президент.

Президент считает: беда белорусской оппозиции в том, что она работает только в периоды электоральных кампаний.

— Какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды. Нигде не работают — в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом: откуда? Ответа нет, — заметил Лукашенко.

По мнению главы государства, на выборах граждане поддержали тех кандидатов, которые трудятся и приносят пользу обществу: «В ходе парламентской работы будет видно, кто какую позицию занимает и отстаивает, но я абсолютно убежден, что это преданные своей стране люди и патриоты».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко добавил, что западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика, поэтому в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции. Однако со временем они поняли, что это была ошибка, обратил внимание президент.

— Они искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась, и мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких «брекситов» и против его распада, — отметил он.

Президент уже не впервые высказывается о том, что в новый созыв депутатов парламента не прошли кандидаты от оппозиции.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в белорусском парламенте оппозиционеров, но кандидатов не поддерживает народ.
 
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