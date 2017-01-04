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А поутру они проснулись
05.01.2017 — Новости Здоровья | Вечерний Минск
Сразу слышу голоса разумных, дальновидных и рациональных людей. Говорят они примерно одно и то же:«Не надо перебирать, тогда и восстанавливаться не придется!“ Оно-то верно, но для чего тогда праздники придуманы и зачем хозяйки суетятся на кухне несколько дней кряду и накрывают ломящийся от разных блюд стол?
В общем, после обильных возлияний и поглощения немалого количества еды многие чувствуют себя назавтра, мягко говоря, неважно. Как же опять войти в форму? Прислушаемся к советам бывалых. Итак, утро после банкета…
Валерий Иванович, инженер:
— Иду в сауну. Отлично бодрит и помогает очиститься и до употребления алкоголя, и после. Главное, снова не соблазниться в бане существующими традициями.
Галина Васильевна, экономист:
— Встаю, одеваюсь и иду на улицу. Прохожу пешком 5-6 км. Это занимает чуть больше часа. Организм насыщается кислородом, и самочувствие сразу улучшается.
Сергей Петрович, строитель:
— 150 граммов водки, и все как рукой снимет! Но не больше. И выпивать в тот день уже не стоит. Поможет и рассол от квашеной капусты.
Артем, индивидуальный предприниматель:
— Чувствуете похмелье? Примите активированный уголь, а еще лучше — энтеросгель. Он быстро выведет алкогольные и пищевые токсины из организма. Голодайте в этот день и пейте как можно больше чистой воды. К вечеру все пройдет.
Маргарита, домохозяйка:
— Утром принимаю теплый, приятный для тела душ. Выпиваю стакан воды с лимоном и снова ложусь в постель. Позже — чашку хорошего бульона. Потом — еще пару стаканов воды или зеленого чая. Для восстановления водно-солевого баланса использую регидрон. Он свободно продается в аптеках.
Александр, электрик:
— Наливаю ведро холодной воды и окатываю себя несколько раз. Только начинать надо не с головы, а, наоборот, с ног.
Рустам, гость столицы:
— У некоторых восточных народов есть хорошая традиция: во время застолья гостям периодически подают крепкий наваристый мясной бульон.
И нет ни пьяных, ни страдающих от похмелья.
Наталья, врач:
— Если имели место бурные праздники, воздержитесь как минимум на неделю от алкоголя. И не старайтесь бороться с последствиями его употребления с помощью слабоалкогольных напитков, того же пива. Нанесете огромный вред своей печени. Также откажитесь на время от кофе. Пейте в день 1,5-2 литра чистой воды. Если уж совсем плохо, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за медицинской помощью.
… А впереди Рождество и старый Новый год. Примите еще пару советов. Не старайтесь за столом наполнять тарелку всякой всячиной и сразу это съедать. Лучший гарнир к мясу и рыбе — овощи(только не картофель). Налегайте на овощные салаты и фрукты. Тщательно пережевывайте пищу, это облегчит работу желудка, поджелудочной железы и печени. Из спиртного лучше выбрать и пить небольшими порциями
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Послевкусие. Как после праздников восстановить хорошее самочувствие
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