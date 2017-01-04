Сразу слышу голоса ра­зумных, дальновидных и рациональных людей. Говорят они примерно одно и то же:«Не надо перебирать, тогда и восстанавливаться не придется!“ Оно-то верно, но для чего тогда праздники придуманы и зачем хозяйки суетятся на кухне несколько дней кряду и накрывают ломящийся от разных блюд стол?

В общем, после обильных возлияний и поглощения немалого количества еды многие чувствуют себя назавтра, мягко говоря, неважно. Как же опять войти в форму? Прислушаемся к советам бывалых. Итак, утро пос­ле банкета…

Валерий Иванович, инженер:

— Иду в сауну. Отлично бод­рит и помогает очиститься и до употребления алкоголя, и после. Главное, снова не соблазниться в бане существующими традициями.

Галина Васильевна, экономист:

— Встаю, одеваюсь и иду на улицу. Прохожу пешком 5-6 км. Это занимает чуть больше часа. Организм насыщается кислородом, и самочувствие сразу улучшается.

Сергей Петрович, строитель:

— 150 граммов водки, и все как рукой снимет! Но не больше. И выпивать в тот день уже не стоит. Поможет и рассол от квашеной капусты.

Артем, индивидуальный предприниматель:

— Чувствуете похмелье? Примите активированный уголь, а еще лучше — энтеросгель. Он быстро выведет алкогольные и пищевые токсины из организма. Голодайте в этот день и пейте как можно больше чистой воды. К вечеру все пройдет.

Маргарита, домохозяйка:

— Утром принимаю теп­лый, приятный для тела душ. Выпиваю стакан воды с лимоном и снова ложусь в постель. Позже — чашку хорошего бульона. Потом — еще пару стаканов воды или зеленого чая. Для восстановления водно-солевого баланса использую регидрон. Он свободно продается в аптеках.

Александр, электрик:

— Наливаю ведро холодной воды и окатываю себя несколько раз. Только начинать надо не с головы, а, наоборот, с ног.

Рустам, гость столицы:

— У некоторых восточных народов есть хорошая традиция: во время застолья гостям периодически подают крепкий наваристый мясной бульон.

И нет ни пьяных, ни страдающих от похмелья.

Наталья, врач:

— Если имели место бурные праздники, воздержитесь как минимум на неделю от алкоголя. И не старайтесь бороться с последствиями его употреб­ления с помощью слабоалкогольных напитков, того же пива. Нанесете огромный вред своей печени. Также откажитесь на время от кофе. Пейте в день 1,5-2 литра чистой воды. Если уж совсем плохо, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за медицинской помощью.

… А впереди Рождество и старый Новый год. Примите еще пару советов. Не старайтесь за столом наполнять тарелку всякой всячиной и сразу это съедать. Лучший гарнир к мясу и рыбе — овощи(только не картофель). Налегайте на овощные салаты и фрукты. Тщательно пережевывайте пищу, это облегчит работу желудка, поджелудочной железы и печени. Из спиртного лучше выбрать и пить небольшими порциями что-то одно. И тогда все будет в порядке.

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