

Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не обращался за стоматологической помощью. О том, что собой представляет стоматологическая служба в Толочинском районе сегодня, как она функционирует, рассказала заведующая стоматологическим отделением Снежана Васильевна Маленкина:

— Уровень стоматологической помощи в нашем районе высокий. В поликлинике находятся стоматологическое отделение с терапевтическими (платным и бесплатным), ортопедическим, хирургическим кабинетами, зуботехнической лабораторией. В Кохановской поликлинике ведется терапевтический прием, есть хирургический кабинет. В сельских амбулаториях агрогородков Обольцы, Серковицы, Славное имеются стоматологические кабинеты. В Воронцевичи по графику приезжает врач.

Большой редкостью является сохранение стоматологических кабинетов в учебных заведениях, только за последний год по Витебской области закрылось 70 из них. У нас их два — в районной гимназии и СШ №2.

Помощь оказывают 4 стоматолога с высшим образованием и 13 зубных врачей со средним специальным. Это высококвалифицированные, опытные специалисты.

В последние годы структура зуба стала слабее, чем была 20 — 30 лет назад. Выявляется много скрытых проблем. Причина — питание с излишним содержанием рафинированных сахаров с рождения (смеси, соки, пюре). Добавляет проблем употребление сладостей, газированных напитков, чипсов, кириешек, курение.

Проблема и в некачественной чистке зубов от налета. Поэтому специалисты рекомендуют использовать зубные нити либо ирригатор (рекомендуем фирмы “Пролайф” с железным поршнем).

Специалисты нашей службы выезжают и на село, где нет своих установок, проводят профилактические осмотры. К сожалению, у нас отсутствует передвижная стоматологическая установка для оказания помощи на месте.

Резко уменьшилось количество вызовов ночью по острой боли. Если раньше люди месяцами не могли попасть на прием, то сейчас есть талоны к специалистам на ближайшее время. Предварительная запись ведется по телефону, интернету.

— Стоматология — это новейшие технологии, большой перечень услуг, а также финансовая отдача?

— Мы постоянно внедряем новейшие технологии в лечении и зубопротезировании. Материалы в платном терапевтическом кабинете современные, цены — доступнее, чем в Орше, областных городах.

Оказываем большой спектр терапевтических услуг — от лечения зуба до восстановления коронки, реставрации зуба. С помощью армирующих лент моделируем отсутствующий зуб.

Если раньше в Толочине на платное лечение была запись за месяц, то сейчас можно попасть на прием в течение недели, так как работаем в две смены с 8 утра до 8 вечера.

В финансовом плане оказание стоматологических услуг приносит неплохой доход. Толочинский район среди других небольших райцентров области по выручке, экспорту услуг, предлагаемому ассортименту занимает верхние строчки в рейтинге. В 2012 г. были третьими по уровню доходов от платных услуг, в 2013 г. заняли второе место по стоматологическим услугам, в 2015 г. — первое место по эстетическому протезированию. За 2016 г. результаты будут подведены в конце февраля.

В стоматологии района сделано немало. За последние семь лет вдвое добавилось врачей, в 2016 г. по просьбе местного населения открыли платный терапевтический кабинет в г. п. Коханово (правда, нагрузки на него нет).

Значительно выросла выручка в Толочинской поликлинике. Только на лечении заработали около ста тысяч рублей. В прошлом году нашими услугами воспользовались 6 иностранцев.

— Протезирование тоже не стоит на месте, каковы успехи в этой сфере за прошлый год?

— С 2012 года в собственной лаборатории отливаем металлокерамические коронки. В нашей области всего четыре металлолитейные установки — в Орше, Витебске, Полоцке, Толочине. Наша — новейшая.

В декабре 2016 года закупили и наладили ортопедическое лечение ацеталовыми съемными протезами. Преимущество их в том, что отсутствуют металлические крючки, есть пластмассовые эластичные лапки на десне. Ацеталовые протезы не вызывают дискомфорта, не натирают, прочно фиксируются, не требуют обтачивания соседних зубов под коронки, не вызывают аллергию. Кстати, ни в одном районе нашей области их не делают.

Широкое развитие платной стоматологии, ортопедии — результат совместной работы главного стоматолога области Василия Васильевича Варганова и главврача ЦРБ Алексея Дмитриевича Вишневского.

— Многое в сфере оказания стоматологических услуг уже достигнуто, а что в перспективе?

— Мы заинтересованы в расширении платных услуг. В этом году планируется полная реорганизация и ремонт стоматологического отделения. В перспективе у каждого врача будет свой кабинет. Необходима закупка новой стоматологической установки. Появится операционная. В планах — внедрить имплантологию. В этом году после окончания Витебского медицинского университета по распределению приходит стоматолог, в следующем году — еще один.

Конечно, ортопедические услуги оказываются только на платной основе. Чтобы облегчить финансовое бремя пациентов, через месяц-два вводим расчет за стоматологические услуги с использованием банковской карты рассрочки платежа “Магнит” от “Беларусбанка”.

В конце беседы приятной неожиданностью для Снежаны Васильевны стало известие о награждении ее Почетной грамотой областного управления здравоохранения по итогам работы за 2016 год. С чем мы ее и поздравляем.

Юлия КАПРАНОВА.

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