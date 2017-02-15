В клинике успешно помогают бороться с ожирением путем выполнения лапароскопической, то есть малотравматичной, с небольшими разрезами, операции. Через эти разрезы с помощью специального инструмента на верхний отдел желудка накладывают бандаж. Таким образом создается еще один небольшой желудок, куда пища и поступает. При этом целостность желудочно-кишечного тракта не нарушается. Также под кожу устанавливается система регуляции пищеварения. В результате у человека меняется пищевое поведение.

— Если раньше он не мог наесться и потому набирал вес, то после операции чувство насыщения наступает гораздо быстрее, — объяснил заведующий хирургическим отделением 9-й городской клинической больницы кандидат медицинских наук Олег Богушевич. — После бандажирования желудка человек ест очень маленькими порциями более 10 раз в день. Бандаж ставим на два-три года, потом убираем — все-таки инородное тело. За это время организм привыкает довольствоваться малым. Вес снижается.

Стоит отметить, что у пациентов с ожирением зачастую имеются проблемы с серд­цем, легкими, почками, печенью. Поэтому для сведения к минимуму возможных осложнений требуется основательная подготовка к самой операции. Также тучным людям чрезвычайно трудно подобрать нар­коз — у них слишком уязвимы жизненно важные органы и системы.

Операции относятся к разряду платных медицинских услуг, на что имеется постановление Совмина. Основание — использование крайне дорогостоящих медицинского оборудования и одноразового инструментария, расходных материалов, лекарственных средств. К тому же ожирение — то состояние, к которому, за редким исключением, приводит неправильное поведение самих пациентов. Во всем мире большинство таких операций делают на платной основе.

Хирурги берутся за пациентов с индексом массы тела 32, 33 и более. Например, тех, кто при росте ­160-165 см имеет вес 90-95 кг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лишнее уберут От ненужных килограммов избавляют хирургическим способом в 9-й городской клинической больнице

Автор: