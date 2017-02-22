Тревожный сигнал

Остеохондроз возникает в связи с тем, что мышцы системы позвоночника ослабляются и их функции приходится выполнять межпозвоночным дис­кам. Со временем последние деформируются и разрушаются, отчего появляются боли и дискомфорт в области позвоночника.

К врачу? Обязательно!

В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него проходит вегетативная нервная цепочка, которая регулирует деятельность всех внутренних органов, эндокринных желез. Больной позвоночник может негативно действовать на работу почек, печени, желудка и даже в целом нарушать гармонию организма. К тому же, если не лечиться, у больного может возникнуть осложнение в виде межпозвоночной грыжи.

Правила выздоровления

Ходим пешком

Лучшая профилактика обострений остеохондроза — ходьба. Теплое время года — самый подходящий период для быстрой прогулки, к примеру, от работы до дома и наоборот.

Примем воду в друзья

Летом старайтесь чаще купаться, а в остальное время года посещайте бассейн. Плавание приводит мышцы всего тела в тонус, это лучшая зарядка для всего организма.

Дозируем нагрузки

Чтобы избежать обострения остеохондроза, важно груз поднимать с умом. Старайтесь за один раз не поднимать более 10-15 кг и не делайте это резко. Лучше присядьте на корточки, а затем осторожно двумя руками поднимите груз, не сгибая при этом спину. При работах на дачном участке обязательно пользуйтесь тележкой, а во время отпуска перевозите вещи в чемодане на колесиках.

Корпус держим прямо

Офисным работникам нужно научиться сидеть правильно. Туловище держать прямо. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать чуть ниже уровня глаз. Каждые полчаса вставать из-за стола, чтобы размять мышцы. Многие отказываются от летнего отпуска в пользу заработка, но этим они наносят ущерб здоровью. Позвольте себе оторваться от рабочего стола на пару недель хотя бы раз в год.

Внимание позвоночнику — постоянно!

Проблемы со спиной возникают из-за того, что люди либо неумеренно работают, либо слишком активно отдыхают. Цель лечения при остеохондрозе — не только уменьшить боль и дискомфорт, который испытывает пациент, но и улучшить питание межпозвоночных дисков, активизировать восстановительные процессы в хрящевой ткани. Для этого используют магнитотерапию. Процедуры рассчитаны на курс в 18 дней. Затем следует сделать перерыв, а после еще раз пройти курс. Даже если вы прекрасно себя чувствуете, не стоит раньше времени прерывать лечение, его обязательно нужно довести до конца. Это позволит сохранить подвижность позвоночника и предотвратить обострение остеохондроза.

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