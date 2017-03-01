— Многие считают, что этот продукт нужен только детям, но это неправильно, — утверждает врач-гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Валентина Гапанович. — Каждый здоровый человек обязательно должен употреб­лять молоко и его кисломолочные производные.

По мнению диетологов, продукт обеспечивает человека полноценными животными белками, а также является источником легкоусвояемых соединений кальция и фосфора, витаминов А, группы В, D. Если все эти вещества поступают в организм одновременно, они активно способствуют повышению его защитных сил, помогают противостоять неблагоприятным факторам внешней среды.

— Кальций, содержащийся в молоке, нужен для нормального развития здоровых зубов и костей, поэтому маленьким детям без него просто не обойтись, — продолжает специалист. — Также он играет важную роль в обмене веществ, но особенно необходим женщинам зрелого возраста, подросткам, старикам.

Молочный белок считается идеальным по аминокислотному составу и легко усваивается. Однако невозможно однозначно ответить на вопрос, сколько молока можно включать в рацион. Лучше всего посоветоваться с врачом-диетологом и свою норму определить индивидуально, а заодно выяснить, не страдаете ли вы от непереносимости продукта.

— Молочный жир, как и любой другой животный, если его употреб­лять много и часто, может способствовать развитию атеросклероза, повышению уровня холестерина в сыворотке крови и негативно воздействовать на обменные процессы в печени, — говорит Валентина Гапанович. — Поэтому в пожилом возрасте, а также при нарушениях обмена веществ, диабете, ожирении, если вы любите молоко, то предпочтение отдавайте не очень жирным продуктам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продукт номер один Ванна из молока. Ее ежедневно принимала Поппея, вторая жена императора Нерона. И кожа у нее была идеальной. Чем еще полезно молоко?

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