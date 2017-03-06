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Толочинская аптека — первая в рейтинге Витебского УП “Фармация”

07.03.2017 07:27 — Новости Здоровья | Наша Талачыншчына  
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Толочинская аптека — первая в рейтинге Витебского УП &#8220;Фармация&#8221;
Согласно архивным данным 85 лет назад (23 января 1932 года) Толочинский райисполком принял решение о строительстве в городе аптеки. С того времени много воды утекло, изменилось и ее местоположение. Сейчас центральная аптека — большое красивое здание с уютным торговым залом, большими витринами, огромным ассортиментом, компетентным персоналом.

— 2016 год наш коллектив завершил с хорошими результатами, — рассказывает заведующая центральной аптекой №30 Елена Николаевна Поляшкевич. — Снизили затраты, увеличили на 5% рентабельность продаж по сравнению с 2015 годом. Выросли заработная плата на 13% и производительность труда на 27,4%. В итоге по экономическим показателям в областном рейтинге среди центральных районных аптек Витебского УП “Фармация” за 2016 год заняли первое место. В реализации отечественных лекарственных средств мы достигли уровня 50%. Стараемся заказывать лекарства от всех производителей страны. Заметно выросло приобретение белорусских медикаментов среди населения.

Не стоим на месте, развиваемся, внедряем современные технологии, акции и дисконтные карты, реализуем подарочные сертификаты. Предоставляем  скидку 10% инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям на отечественные препараты. За 2016 год предоставлено скидок на сумму 10692 деноминированных рубля, 5163 рубля — по дисконтным картам. С прошлого года любой желающий может проверить наличие у нас того или иного лекарства на сайте tabletka.by.

При покупке на 25 рублей бесплатно выдаем накопительную дисконтную карту. Кстати, она же является электронным рецептом (точно такая пластиковая карта Витебского УП “Фармация” в качестве электронного рецепта выдается в поликлинике, но обязательно к ней прилагается и бумажный аналог рецепта, чтобы не лишать покупателя возможности выбора аптечной сети). Благодаря внедрению такой системы врач на компьютере видит, что принимал больной, когда приобретал медикаменты, какие лекарственные средства есть в наличии в нашей аптечной сети.

Но перед нами остро стоит вопрос обеспечения кадрами, особенно на селе, где продажа медикаментов крайне убыточна. К примеру, требуются провизоры в аптеки в Славном и Коханово. В других населенных пунктах реализация медикаментов ведется через медработников фельдшерско-акушерских пунктов, сельских врачебных амбулаторий.

Ежегодно мы подаем заявки на молодых специалистов, но обычно всех распределяют по месту жительства, а выпускники со свободным дипломом уезжают в Минск или за границу (там дипломы легко подтверждаются). На фармацевтические факультеты всегда высокие проходные баллы, требуется сдавать химию и биологию.

Иногородних выпускников завлечь мы не можем, нашей организации не выделяется служебное жилье. Поэтому обращаемся к выпускникам школ этого года с предложением взять целевое направление для поступления на фармфакультеты Витебского и Минского медицинских университетов, Могилевского, Витебского, Минского медицинских колледжей. Потребность в кадрах у нас большая, и профессия наша востребованная.

Юлия КАПРАНОВА.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно архивным данным 85 лет назад (23 января 1932 года) Толочинский райисполком принял решение о строительстве в городе аптеки. С того времени много воды утекло,...

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