

Согласно архивным данным 85 лет назад (23 января 1932 года) Толочинский райисполком принял решение о строительстве в городе аптеки. С того времени много воды утекло, изменилось и ее местоположение. Сейчас центральная аптека — большое красивое здание с уютным торговым залом, большими витринами, огромным ассортиментом, компетентным персоналом.

— 2016 год наш коллектив завершил с хорошими результатами, — рассказывает заведующая центральной аптекой №30 Елена Николаевна Поляшкевич. — Снизили затраты, увеличили на 5% рентабельность продаж по сравнению с 2015 годом. Выросли заработная плата на 13% и производительность труда на 27,4%. В итоге по экономическим показателям в областном рейтинге среди центральных районных аптек Витебского УП “Фармация” за 2016 год заняли первое место. В реализации отечественных лекарственных средств мы достигли уровня 50%. Стараемся заказывать лекарства от всех производителей страны. Заметно выросло приобретение белорусских медикаментов среди населения.

Не стоим на месте, развиваемся, внедряем современные технологии, акции и дисконтные карты, реализуем подарочные сертификаты. Предоставляем скидку 10% инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям на отечественные препараты. За 2016 год предоставлено скидок на сумму 10692 деноминированных рубля, 5163 рубля — по дисконтным картам. С прошлого года любой желающий может проверить наличие у нас того или иного лекарства на сайте tabletka.by .

При покупке на 25 рублей бесплатно выдаем накопительную дисконтную карту. Кстати, она же является электронным рецептом (точно такая пластиковая карта Витебского УП “Фармация” в качестве электронного рецепта выдается в поликлинике, но обязательно к ней прилагается и бумажный аналог рецепта, чтобы не лишать покупателя возможности выбора аптечной сети). Благодаря внедрению такой системы врач на компьютере видит, что принимал больной, когда приобретал медикаменты, какие лекарственные средства есть в наличии в нашей аптечной сети.

Но перед нами остро стоит вопрос обеспечения кадрами, особенно на селе, где продажа медикаментов крайне убыточна. К примеру, требуются провизоры в аптеки в Славном и Коханово. В других населенных пунктах реализация медикаментов ведется через медработников фельдшерско-акушерских пунктов, сельских врачебных амбулаторий.

Ежегодно мы подаем заявки на молодых специалистов, но обычно всех распределяют по месту жительства, а выпускники со свободным дипломом уезжают в Минск или за границу (там дипломы легко подтверждаются). На фармацевтические факультеты всегда высокие проходные баллы, требуется сдавать химию и биологию.

Иногородних выпускников завлечь мы не можем, нашей организации не выделяется служебное жилье. Поэтому обращаемся к выпускникам школ этого года с предложением взять целевое направление для поступления на фармфакультеты Витебского и Минского медицинских университетов, Могилевского, Витебского, Минского медицинских колледжей. Потребность в кадрах у нас большая, и профессия наша востребованная.

Юлия КАПРАНОВА.

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