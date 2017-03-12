

Последние несколько месяцев в интернете среди детей и подростков активно набирает популярность игра “Синий кит”, которая охватила просторы всего СНГ. Хотя сложно назвать это игрой… Ведь главный “приз” — смерть!

Сценарий и правила достаточно просты. Потенциальный участник завлекается сначала безобидными заданиями — нарисовать кита на теле, прогулять уроки, потом сделать себе больно, залезть на высокие здания и крыши, вскрыть вены и так далее. Сама игра длится на протяжении 30 — 50 дней. Каждый день участник получает новое задание с постепенным увеличением его сложности и опасности.

Параллельно с выполнением заданий с участником игры через переписку или видеосвязь начинает взаимодействовать “куратор”. Он ведет активный диалог с ребенком, выясняя, из какой он семьи, какие у него отношения с родителями. По правилам игры, участники обязаны выполнять задания и отправлять куратору отчеты (фотографии или видео). Если по каким-то причинам участник желает выйти из игры, то кураторы начинают шантажировать его тем, что найдут семью ребенка и расправятся с его родителями.

Участники подобных игр ассоциируют себя с китами, которые якобы осознанно совершают массовые самоубийства, выбрасываясь на берег. Они считают, что добровольный уход из жизни — это внутренняя сила и свобода. Ребенок таким способом пытается стать героем, думает, что проявляет любовь к своей семье, стремится защитить своих родителей от смерти. Но в итоге мы видим, что его ожидает. Участника ожидает слава, пусть и после смерти: лайки в социальных сетях под фото, память друзей, горе родителей. Именно по этой причине ребенок делает шаг навстречу смерти.

Кроме того, участник игры боится наказания и отторжения со стороны родителей, которые узнают о том, что он подверг себя такой опасности. Это воспринимается ребенком наравне со смертью. Получается, что лучше уже тогда умереть героем, нежели жить отвергнутым родными и близкими людьми.

Что же в такой ситуации делать родителям? Сложно дать простые и универсальные рекомендации, которые помогут одним махом решить все проблемы. Однозначно стоит отметить, что именно взаимоотношения в семье в первую очередь подталкивают детей к таким играм.

Родители должны позаботиться о том, чтобы ребенок получал понимание, поддержку, заботу и любовь, которые ему так необходимы. Поэтому нет смысла паниковать, бить тревогу, накручивать себя, устраивать допрос с пристрастиями по поводу, играет ли ребенок в “игры смерти” или нет. Лучше проанализируйте ситуацию в вашей семье, честно обозначьте все свои недочеты в воспитании и настройтесь на разумный диалог с ним. Расскажите ребенку о том, как вы его любите, как он для вас значим, признайте перед ним моменты нехватки времени и внимания в его адрес.

Если вы испытываете значительные сложности в воспитании детей или заметили, что ваш ребенок стал замкнут, беспокоен или у него уже давно плохое настроение, тогда постарайтесь обратиться в Толочинскую ЦРБ за консультацией к психологу или психотерапевту.

Артем БАРЫШЕВ,

врач психиатр-нарколог Толочинской ЦРБ.

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