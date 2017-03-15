Какой выдалась последняя неделя, особенно выходные? Не замечали за собой обострения обид или, простите, комплексов? Виной всему — полнолуние в воскресенье. Луна посетила созвездие Льва. До следующей фазы нашим поведением отчасти будет управлять именно это небесное соединение. Чего от него ожидать? Морально готовьтесь к эмоциональным колебаниям — от эгоизма до полного самопожертвования.

Думаете, я большой специалист в делах астрологии? Отнюдь, хотя наука жутко интересная. Просто разговоров в выходные довелось услышать множество. Не лукавлю. Для себя сделала открытие: не только пенсионеры чувствительны к видоизменениям луны и не одних пожилых интересуют лунные фазы, молодежь еще глубже в теме. Насколько мы все-таки подвержены влия­нию естественного спутника нашей планеты!

В гастрономе продавец колбасного отдела громко жалуется первой попавшейся покупательнице:

— Ой, сегодня так плохо утром было! Не знаю, чего вдруг. А работать-то надо!

— В атмосфере ж какие-то колебания, — сочувствует та. — С луной что-то …

— А я полнолуние о-очень хорошо чувствую. Не знаю, когда оно происходит, но организм дает знать.

Серьезного значения услышанному не придала. Вспомнила лишь эпизод из своей жизни. Пару лет назад на дежурный вопрос участкового врача, как себя чувствую, неосторожно ответила, мол, в последние дни здоровье мое… не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается.

— А на полнолуние или перепады погоды реагируете? — деловито спросил доктор.

— Ну… за луной как-то не слежу, — растерялась я.

После этого случая, признаюсь, стала в потемках поглядывать на небо. Проснулся интерес. Только один минус: когда небесное тело прилично набирает в объеме и округляется, невольно начинаешь искать болячки.

Следующий разговор в воскресенье невольно подслушала в сотке. Две девушки и их спутник звонко обсуждали поведение ночного светила. Соседствующие пассажиры замечаний не делали — жуть как интересно было слушать!

— Слушайте, сегодня очень красивая луна, — со знанием дела заявил молодой человек. — Я посмотрел по графику: такой полной она вообще редко бывает.

Подруги закивали головами. Одна из них продолжила:

— Кстати, я всегда остро чувствую полнолуние, а сейчас почему-то нет…

— Так ведь идет смена сезонов, ранней весной у многих самочувствие шиворот-навыворот. Организм перестраи­вается, — пояснил парень. — Почитайте книгу…

Жаль, надо выходить. Ближе к дому специально подняла голову к небу: над многоэтажками очень низко висело крупное небесное тело. Красиво? Да! Жутковато? Ох, бесспорно. Перед сном прошерстила Интернет. Оказывается, в последнюю неделю мы действуем на рефлексах, которые особенно свойственны родившимся под знаком Льва. Сталкиваемся с ситуациями, которые учат нас осознавать свою уникальность и нужность. Высвечиваются комплексы и причины неуверенности в себе. Наверняка был случай, задевший чувство собственного достоинства.

«Проблема, с которой предстоит работать до следующей полной луны, — это неудовлетворенность собой, даже если она сокрыта под маской самонадеянности“, — советует ­астролог.

В общем, вплоть до 11 апреля(именно тогда грядет следующее полнолуние) чаще вспоминайте, что вы уникальный человек. Время пошло! С 12 апреля нами уже будет управлять энергия зодиакального созвездия Весы. А вы говорите, простая метеозависимость…

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