

БЕЛТА.

Важной мерой профилактики аллергических реакций у детей на весеннее цветение растений является своевременное проведение аллергенспецифической иммунотерапии.

Об этом сообщил во время прямой линии в пресс-центре БЕЛТА доцент кафедры поликлинической педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) кандидат медицинских наук Алексей Почкайло.

“Важной мерой лечения заболевания и профилактики его обострений является своевременное проведение аллергенспецифической иммунотерапии – введение в организм ребенка по специальной схеме вещества (аллергена), к которому у ребенка повышена чувствительность, что приводит к снижению или отсутствию реакции на этот аллерген, когда ребенок сталкивается с ним в естественной среде, – отметил Алексей Почкайло.

- Например, если это аллергия к пыльце растений, проведение такого курса лечения в зимний период способно облегчить или предупредить симптомы заболевания в период цветения растения”.

Некоторые лекарства могут назначаться врачом заблаговременно или при первых симптомах, что не позволит нарушить качества жизни пациента в период цветения. Алексей Почкайло отметил и другие общеизвестные способы избежать сезонного обострения заболевания.

Например, зная точное время цветения растения, можно планировать отпуск с выездом в регионы, где это растение отсутствует, уже отцвело или еще не начало цвести.

Можно использовать барьерные методы (специальные фильтры или спреи для носа), снижающие поступление пыльцы в организм, ограничивать в этот период выезды на природу, принимать меры по снижению концентрации пыльцы растений в квартире. Нельзя забывать и о том, что реакция может наступить и на продукты питания, изготовленные из растительного сырья, содержащего аллерген.

БЕЛТА.

Фото БЕЛТА.