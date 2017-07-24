Церемония открытия XXIV международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси-2017»

С приветственным словом выступил Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко. Он отметил, что достижения белорусской медицины были бы невозможны без освоения мировых трендов здравоохранения и что в этом смысле выставка является уникальной площадкой, где можно познакомиться с новейшими технологиями. По его словам, данный медицинский форум успел завоевать авторитет: в этом году на выставке представлены около 200 компаний из 14 стран. Также Министр поблагодарил всех участников и призвал активнее делиться мнением, как еще можно улучшить ежегодный форум «Здравоохранение Беларуси».

В этом году страной-партнером выставки выступила Республика Индия. Поприветствовал гостей мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Саксена Панкадж. Он подчеркнул, что в прошлом году страна также участвовала в выставке, но в качестве гостя, сегодня же это партнерство на более высоком уровне. Так, в этот раз объединенная индийская экспозиция насчитывает более 50 компаний. Г-н Саксена Панкадж особо отметил, что в прошлом году были введены в эксплуатацию 3 совместных белорусско-индийских предприятия, на этапе переговоров находится строительство новых. По результатам 2016 года была заложена хорошая основа для взаимовыгодного сотрудничества в области здравоохранения, теперь задача – расшить его еще больше.

(Автор: Ясинский Максим)

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