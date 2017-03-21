

Острой потребности в фильтрах для очистки воды в Беларуси нет, заявила сегодня журналистам заведующая отделом коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены и общественного здоровья Ирина Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя участившиеся спорные ситуации с установкой фильтров в домах белорусов, Ирина Жевняк подчеркнула, что острой необходимости в таких средствах для очистки воды нет. “У нас нет нужды в фильтрах. И если в стране остается проблема повышенного содержания железа, в том числе и в водопроводной сети, то большинство фильтров, которые у нас на рынке есть, функцию обезжелезивания не выполняют. Тут дело рекламы, защиты прав потребителей”, – отметила она.

Ирина Жевняк обратила внимание, что граждане должны внимательнее анализировать информацию, в том числе и рекламную. “Наши данные по качеству воды входят в государственный доклад, который называется “Санитарное состояние территорий” и ежегодно вывешивается на нашем сайте. Но этот доклад надо специально искать, а реклама – повсюду, причем зачастую очень агрессивная реклама. Еще раз напомню – острой нужды в фильтрах у нас однозначно нет”, – констатировала она.

Заведующая отделом коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены и общественного здоровья подчеркнула, что Беларуси повезло с питьевой водой, потому что практически вся страна имеет возможность получать ее из подземных источников. “В гигиеническом отношении самые безопасные воды – это воды из артезианских скважин. Они отличаются стабильностью своего состава, практически стерильны и не зависят от природных и погодных факторов”, – отметила Ирина Жевняк.

Она сообщила, что органы госсаннадзора контролируют сейчас 17 199 подземных источников воды и один поверхностный. “Речь идет о Вилейско-Минской водной системе, сейчас приблизительно треть Минска пьет воду из поверхностного водозабора. Но такой водозабор подразумевает целый комплекс очистных сооружений и обязательное обеззараживание. У нас это хлорирование”, – рассказала она. Специалист напомнила, что основной проблемой белорусских подземных вод по-прежнему остается высокое содержание железа.

“По данным за 2016 год, более 40% скважин подавали воду с повышенным содержанием железа. Но токсического эффекта железо не имеет и для здоровья не опасно”, – заявила она. Также Ирина Жевняк сообщила, что на протяжении последних 10 лет выявляется только около 1% несоответствующих проб по микробиологическим показателям из коммунальных и ведомственных водопроводов. “По рекомендациям ВОЗ, если этот процент меньше 5%, то вода безопасна – значит, можно пить сырую воду из-под крана, не рискуя получить кишечное расстройство”, – рассказала она. Кроме того, представитель Республиканского центра гигиены и общественного здоровья сообщила, что в сельской местности еще довольно широко используются шахтные колодцы, в том числе и общественные. “Что касается последних, то с 2010 года их количество сократилось в 1,4 раза. Шахтные колодцы являются самым ненадежным источником воды, потому что это первый от поверхности водоносный горизонт, такая вода отличается колебанием состава. Мы следим за состоянием воды только в общественных колодцах, эксплуатация индивидуальных шахтных колодцев остается за домовладельцами, но они тоже могут провести исследования своей воды в территориальных центрах гигиены”, – пояснила она.

БЕЛТА.

Фото БЕЛТА.