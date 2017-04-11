

Летом прошлого года в коллективе ЦРБ произошло пополнение. По распределению на должность врача-рентгенолога пришла выпускница медико-диагностического факультета Гомельского государственного медицинского университета Виктория Александровна Горнак.

Она родом из Орши. Еще в школьные годы решила, что ее профессия будет связана с медициной. Мама, медсестра, брала ее с собой на работу, в школе увлекалась такими предметами, как биология и химия. В итоге успешно поступила и с отличием закончила Оршанский медицинский колледж по специальности медицинская сестра.

По распределению была направлена в местный роддом медсестрой-анестезистом. Но поработать там не довелось, сразу же поступила в Гомельский государственный медицинский университет. Совмещала учебу с работой медсестры, закрепляла полученные знания в урологическом отделении гомельской городской клинической больницы №2.

— Совмещать учебу и работу было нелегко, но мне нравилось, — делится Виктория Александровна. — Работала и во время каникул, практики, по воскресеньям были суточные дежурства, а после бежала на занятия. На нашем факультете готовили врачей лучевой и лабораторной диагностики. Уже с третьего курса поняла, что хочу быть лучевым диагностом.

Во время распределения комиссия предложила работу в онкодиспансере города Витебска, но без предоставления жилья, а в Толочинском районе предоставлялось и жилье. Мне выделили однокомнатную квартиру.

Повезло, что я попала в дружный коллектив, где все стараются помочь. Всегда могу рассчитывать на поддержку и совет опытных врачей. При необходимости посредством интернета консультируюсь с преподавателями из вуза или с куратором по интернатуре. На мой взгляд, взаимовыручка и поддержка очень важны, особенно в медицине. Ведь на кону — человеческая жизнь.

Мне нравится моя специальность. Радует, что ожидания совпали с реальностью. Хочется более глубоко освоить применяемые методики обследования пациентов, работать по углублению своих профессиональных навыков в диагностике заболеваний…

Главное, считает молодой специалист, не относиться к чему-то как к мелочи, так как в нашей работе все имеет значение. Рентгенолог обязан вовремя выявить заболевание. Правильно диагностированная болезнь — это уже половина успеха и подспорье в дальнейших действиях врачей.

В планах у девушки — тематические курсы и долгая плодотворная работа на ниве здравоохранения. В свободное время Виктория ведет активный образ жизни — выступает за команду ЦРБ по волейболу, занимается в автошколе, с удовольствием обустраивает свой быт.

Юлия КАПРАНОВА.

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