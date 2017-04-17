Вопрос «есть ли у вас аллергия на лекарственные препараты?» слышал, пожалуй, каждый. Но есть ли эта аллергия в действительности, знают далеко не все. Врач – аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как заранее определить непереносимость препаратов у человека.

70 % осложнений после приёма лекарств – это аллергические реакции – Определить, есть ли у человека потенциальная опасность развития реакции на те или иные препараты, возможно, – рассказывает аллерголог-иммунолог Анна Шуляева. – Обычно для этого используют лабораторный метод исследования на определение специфических антител IgE, чувствительных к аллергенам в крови. Возможно проведение провокационных тестов: это метод диагностики, который основан на воспроизведении реакции введением аллергена в шоковый орган.

Врач поясняет, что анализ на определение специфических антител IgE можно сдать в лаборатории или любой клинике. А вот если речь идёт о кожных тестах, то они проводятся исключительно медперсоналом в стерильных условиях.

– Многие уверены, что проведение аллергопроб – это длительное мероприятие. Но это далеко не всегда так. Например, кожные провокационные пробы (тест укола кожи) и провокационный тест тем или иным препаратом дают моментальный результат. Однако стоит понимать, что такие тесты должны проводиться в условиях клиники, потому как возможна анафилактическая реакция.

Если обнаруживается определённая реакция на тот или иной препарат, врач-аллерголог подбирает пациенту вариант замены. В ситуациях, когда ранее отмечалась реакция на какой-то препарат, но в силу определенных обстоятельств человек не помнит, на какой именно, он обязательно должен сообщить об этом врачу. Врач выделит круг препаратов, на которые могла возникнуть реакция, и выявит тот самый аллерген.

Как организм реагирует на «неподходящий препарат»

– Существуют реакции немедленного и замедленного типа. Это может быть и моментальная реакция в виде отёка, крапивницы и анафилактической реакции, и отсроченные кожные реакции.

Смерть при использовании медпрепарата (чаще всего это средство для анестезии) наступает обычно от анафилаксии. Развивается она в течение 5 минут, приводит к отёку гортани, невозможности дышать и, как следствие, летальному исходу. Для моментальной помощи в процедурных кабинетах и манипуляционных существует антишоковая аптечка с адреналином. И тут просто важно оказать человеку помощь вовремя.

Анна Шуляева рекомендует уделять особое внимание прогнозированию аллергореакций у детей.

– Предугадать развитие проблемы у малыша можно, собрав анамнез ребёнка и выявив наследственную предрасположенность к аллергии. Это является показанием к проведению лабораторного анализа (исследования специфических IgE).

Автор: Евгений Артемьев

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