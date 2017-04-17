По последним данным Белстата («Естественное движение населения по Республике Беларусь, 2016»), самая распространенная причина смерти белорусов – болезни системы кровообращения. О том, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания с помощью питания, корреспондент 21.by поговорил с врачом-диетологом Юлианой Попекой.

В 2016 году от заболеваний системы кровообращения скончалось 65.941 человек.

Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место в структуре смертности и инвалидности населения. При этом большинство заболеваний системы кровообращения предотвратимы. Так, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует принятие мер в отношении следующих факторов риска ССЗ: табакокурение, употребление алкоголя, отсутствие физической активности, нездоровое питание. О последнем пункте мы поговорили подробнее с диетологом.

– Может ли неправильное питание стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний?

– Может. Переедание всего на 15% от вашей суточной нормы – это уже риск развития ССЗ. Однако говорить о том, что питание – единственный «виновник» возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, некорректно. Причин много, и они, как правило, зависят от самого человека. К ним относятся курение табака, употребление алкоголя, низкая физическая активность.

Чтобы понять, каким образом ваши повседневные привычки отражаются на вашем здоровье, нужно оценить следующие показатели: кровяное давление, уровень глюкозы в крови, уровень липидов в крови, индекс массы тела.

Это так называемые «промежуточные факторы риска», которые должны стать для вас «звоночком», предупреждающим о повышенном риске инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и других заболеваний.

– Тогда какого питания нужно придерживать при возникновении и профилактике ССЗ?

– В первую очередь, старайтесь питаться умеренно. Главная цель – снять лишнюю нагрузку с органов пищеварения и почек, создать благоприятные условия для работы органов кровообращения.

Продукты, которые вам навредят

– Регулярное потребление насыщенных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такие жиры содержатся в продуктах животного происхождения – например, в свинине, баранине.

Количество потребляемых животных белков необходимо снизить. Заменить их можно растительными – чечевицей, горохом, нутом, фасолью и др.

Крайне важно уменьшите потребление соли. Если вы не можете без нее обойтись, подсаливайте пищу в конце приготовления, но ни в коем случае не во время, только так можно контролировать объем съедаемой специи. Кроме соли в чистом виде, следует избегать колбасных изделий и домашних засолок, которые содержат большое количество данной минеральной приправы.

Старайтесь не злоупотреблять легкоусвояемыми углеводами – это хлебобулочные изделия, конфеты, шоколад, варенье. Маргарин и продукты его содержащие – ваши враги. Пищу лучше всего готовить на пару или варить, не жарить!

А вот это «сразу ДА»

– Обогатите свой рацион растительными маслами и продуктами, богатыми Омега-3 (рыба, грецкие орехи). Если вы введете в свой рационы как можно больше продуктов, содержащих клетчатку (сырая капуста, морковь, сельдерей, листья салата, свежая свёкла, яблоки), организм отблагодарит вас хорошим самочувствием. Для улучшений работы сердечно-сосудистой системы необходимо регулярное потребление магния, йода, цинка, калия (грецкие орехи, фасоль, шпинат, гречка, хурма, банан).

Переходите на нежирные сорта мяса – курицу, индейку, кролика, нежирную говядину.

Два раза в неделю устраивайте себе вегетарианские дни.

Овощи должны стать вашими друзьями и сопровождать каждый прием пищи. Есть их можно в любом виде, сырые – в неограниченном количестве. Ежедневно съедайте 3-4 порции свежих фруктов.

И это все?

– Если вы регулярно курите и выпиваете, одним питанием делу не поможешь, здесь должен быть комплексный подход. Задайте себе вопрос, нужно ли вам ваше здоровье, хватит ли у вас денег, чтобы «купить» его? Если нет, то приготовьтесь изменить свою жизнь, избавьтесь от вредных привычек, начните вести активный образ жизни, полюбите фрукты и овощи. Изменение поведенческих привычек гарантирует вам здоровую и счастливую жизнь.

Автор: Евгений Артемьев

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