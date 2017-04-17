Чистый алкоголь безопаснее микса с энергетическим напитком. К такому выводу пришли эксперты общественной организации Drinkaware, проанализировав 13 исследований, проведенных с 1981 по 1986 год.

«Миксы» с энергетиками увеличивают риск травм, конфликтных стычек и несчастных случаев, утверждают эксперты Drinkaware. И на то есть несколько причин.

Во-первых, энергетики позволяют выпить большее количество алкоголя. Практически всегда они провоцируют учащенное сердцебиение, бессонницу, чувство напряженности и стресс. Выпивая энергетические напитки, вы употребляете кофеин в избыточном количестве, что вызывает состояние тревоги. Вместе с энергетиками вы получаете больше вредного сахара и калорий (в одной банке энергетика содержится приблизительно 30 грамм сахара, а это больше 50% дневной нормы потребления).

А самое опасное – гремучая смесь возбуждающего кофеина с седативным (тормозным, успокаивающим) действием алкоголя.

Этиловый спирт только в первые несколько минут создает эффект эйфории и возбуждения. Но уже спустя короткое время алкоголь начинает действовать как успокоительное средство. Именно поэтому пьяный лыко не вяжет – отключается работа мышц. Это можно назвать защитным механизмом организма, который останавливает человека от дополнительного употребления токсичного вещества.

Но, выпив алкоголь в сочетании с энергетиком, который содержит кофеин, запускается обратная реакция – возбуждение.

В результате время бодрствования увеличивается, а значит, выпивает человек существенно больше. В результате появляются острые токсические эффекты: ослабление функций мозга, повреждение печени и сердца.

Алексей Буеверов, российский специалист по болезням печени, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова прокомментировал целесообразность употребления алкогольных миксов так: «Среди прочего обычно забывают об особо вредном сочетании для печени алкоголя и сахара фруктозы. Последний часто используют при изготовлении энергетических напитков. Дело в том, что сам по себе алкоголь токсичен для печени, и при частом употреблении приводит к её стеатозу – накоплению избыточного жира в клетках печени. Это так называемая алкогольная болезнь печени, нередко приводящая потом к циррозу.

Фруктоза привносит дополнительный негатив в таких случаях. Мало того, что она тоже способствует отложению жира в печени, усиливая стеатоз, фруктоза ещё вызывает воспалительный эффект, приводя к гепатиту — воспалению печени. Всё это вместе ещё больше увеличивает риск развития цирроза и ускоряет его развитие».

Автор: Евгений Артемьев

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