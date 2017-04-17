

Второй год Серковицкую сельскую врачебную амбулаторию возглавляет врач общей практики Юлия Викторовна Бобрик. Сюда она пришла по распределению после окончания лечебного факультета Гомельского медицинского университета. Для уверенности в осуществлении детской мечты стать врачом после окончания СШ №1 г. Толочина воспользовалась целевым направлением от ЦРБ.

— Квалификация врача общей практики позволяет работать в основном в качестве терапевта, но при этом еще оказываю помощь больным, которым требуется консультация офтальмолога, отоларинголога, невролога, — рассказывает Юлия Викторовна. — В зону обслуживания Серковицкой СВА входят все окрестные деревни, а также Анелино, Неклюдово, Катужино, Конопельчицы. Кроме того, есть приписной фап на Усвиж-Буке, где отсутствует фельдшер. На участке проживают 1447 человек, из них 723 — трудоспособные, 179 — дети до 18 лет (10 — в возрасте до года).

Объем работы у сельского врача большой. Об этом убедительно свидетельствует число обращений за минувший год, оно составило более 5300 человек. Следует отметить, что здесь оказывается практически такой же спектр услуг, как и в районной больнице.













Есть дневной стационар, аптека, делается ЭКГ, оборудованы смотровой, процедурный, физиотерапевтический кабинеты.







Очень удобно для местных жителей наличие лаборатории, где можно сдать необходимые анализы. Популярностью пользуется зубоврачебный кабинет.

— По обращениям в амбулаторию отмечается сезонность, — продолжает врач. — Конечно же, больше других посещают амбулаторию пенсионеры с сердечно-сосудистыми заболеваниями, желающие пройти курс лечения на дневном стационаре, особенно в осенне-зимний период. Летом, наоборот, больше приходит трудоспособных людей с неврологическими проблемами. В последнее время на прием все чаще стали приходить молодые мамы с малышами. Это говорит о том, что село прирастает новым поколением.

Формирование потребности в здоровом образе жизни — одно из важнейших направлений нашей работы по предупреждению заболеваемости. Проводим ряд профилактических мероприятий, направленных на воспитание у населения понятия ценности здоровья, ответственности перед собой и близкими за его сохранение и укрепление. На приемах с молодыми мамами беседую об особенностях ухода за детьми. Провожу беседы со школьниками о здоровом образе жизни.

Да, в профессии медицинского работника есть свои сложности и трудности. Но сплоченному коллективу сельской врачебной амбулатории все по плечу.

Юлия КАПРАНОВА.

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