﻿ Коллективу Серковицкой амбулатории все по плечу (+фото). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллективу Серковицкой амбулатории все по плечу (+фото)

18.04.2017 09:24 — Новости Здоровья | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Коллективу Серковицкой амбулатории все по плечу (+фото)
Второй год Серковицкую сельскую врачебную амбулаторию возглавляет врач общей практики Юлия Викторовна Бобрик. Сюда она пришла по распределению после окончания лечебного факультета Гомельского медицинского университета. Для уверенности в осуществлении детской мечты стать врачом после окончания СШ №1 г. Толочина воспользовалась целевым направлением от ЦРБ.

— Квалификация врача общей практики позволяет работать в основном в качестве терапевта, но при этом еще оказываю помощь больным, которым требуется консультация офтальмолога, отоларинголога, невролога, — рассказывает Юлия Викторовна. — В зону обслуживания Серковицкой СВА входят все окрестные деревни, а также Анелино, Неклюдово, Катужино, Конопельчицы. Кроме того, есть приписной фап на Усвиж-Буке, где отсутствует фельдшер. На участке проживают 1447 человек, из них 723 — трудоспособные, 179 — дети до 18 лет (10 — в возрасте до года).

Объем работы у сельского врача большой. Об этом убедительно свидетельствует число обращений за минувший год, оно составило более 5300 человек. Следует отметить, что здесь оказывается практически такой же спектр услуг, как и в районной больнице.


Коллективу Серковицкой амбулатории все по плечу (+фото)


Коллективу Серковицкой амбулатории все по плечу (+фото)

Есть дневной стационар, аптека, делается ЭКГ, оборудованы смотровой, процедурный, физиотерапевтический кабинеты.


Коллективу Серковицкой амбулатории все по плечу (+фото)

Очень удобно для местных жителей наличие лаборатории, где можно сдать необходимые анализы. Популярностью пользуется зубоврачебный кабинет.

— По обращениям в амбулаторию отмечается сезонность, — продолжает врач. — Конечно же, больше других посещают амбулаторию пенсионеры с сердечно-сосудистыми заболеваниями, желающие пройти курс лечения на дневном стационаре, особенно в осенне-зимний период. Летом, наоборот, больше приходит трудоспособных людей с неврологическими проблемами. В последнее время на прием все чаще стали приходить молодые мамы с малышами. Это говорит о том, что село прирастает новым поколением.

Формирование потребности в здоровом образе жизни — одно из важнейших направлений нашей работы по предупреждению заболеваемости. Проводим ряд профилактических мероприятий, направленных на воспитание у населения понятия ценности здоровья, ответственности перед собой и близкими за его сохранение и укрепление. На приемах с молодыми мамами беседую об особенностях ухода за детьми. Провожу беседы со школьниками о здоровом образе жизни.

Да, в профессии медицинского работника есть свои сложности и трудности. Но сплоченному коллективу сельской врачебной амбулатории все по плечу.

Юлия КАПРАНОВА.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй год Серковицкую сельскую врачебную амбулаторию возглавляет врач общей практики Юлия Викторовна Бобрик. Сюда она пришла по распределению после окончания...

Комментарии

 
Новости дня
Новости здоровья
 
Если пить, то только чистый алкоголь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика