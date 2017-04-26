Прихода весны ждут все, связывая с прекрасной порой года новые планы и на­дежды. Однако именно в это время на многих наваливается усталость. Обостряются хвори, аллергические реакции, одолевает апатия. А сейчас еще и погода подводит: то снег, то заморозки, то ветер с дождем.

— Весной, когда увеличивается продолжительность светового дня, меняются био­ритмы человека, перестраивается центральная нервная система, — поясняет врач-гигиенист ГУ«Центр гигиены и эпидемио­логии Фрунзенского района г. Минска» Валентина Гапанович. — Происходит стимуляция выработки гормонов щитовидной железы, надпочечников. Требуется быстро перейти на максимально активный уровень обмена веществ. Это большая нагрузка для организма.

— Повысить защитные силы помогут физические упражнения, регулярные прогулки на свежем воздухе, адекватная реакция на стрессы, отказ от вредных привычек и здоровый сон не менее восьми часов в сутки, — продолжает Валентина Гапанович. — Хороший эффект дает закаливание. По утрам рекомендуется контрастный душ с последующим динамичным растиранием тела жестким махровым полотенцем. И, конечно, полноценное питание.

Надо как можно больше употреблять свежих овощей, фруктов, зелени, понемногу — грецких орехов. Пить отвар шиповника, свежевыжатые соки. Нехватку микроэлементов восполнят мясо, яйца, печень, морепродукты, злаки. Кладезь ценных для организма веществ — квашеная капуста. В то время как весной в большинстве домашних заготовок витамины уже разрушены, в ней они целы и невредимы. Но речь идет только о натурпродукте. Никакие быстрые засолки или маринование не заменят квашение.

Справка«ВМ»

Квашеная капуста низкокалорийная, но при этом дает ощущение сытости и идеально подходит людям с избыточным весом. С осторожностью употреблять ее следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, желудка, почек и печени, повышенным давлением, отечностью.

Квашеная капуста не теряет первоначальных свойств, а наоборот, приобретает дополнительные полезные качества, так как в процессе заквашивания синтезируются новые вещества.

Своевременные рецепты

— Чай из шиповника

Измельчить 2 ст. л. сухих плодов, помес­тить в термос, залить двумя стаканами кипятка и настаивать 10-12 часов. В готовый напиток можно добавить немного кагора или меда по вкусу. Употребить в течение дня.

— Салат из квашеной капусты

Наполните квашеной капустой глубокую миску. Положите туда нарезанный полукольцами репчатый лук. Залейте оливковым или любым другим растительным маслом и перемешайте. Готово! Такой салат диетологи рекомендуют есть весной каждый день.

— Фруктово-медовая смесь

Пропустите через мясорубку лимон с кожурой, несколько веточек алоэ, по одной горсти изюма, кураги, чернослива и полстакана очищенных орехов(лучше грецких). Добавьте в смесь 3-4 ст. л. натурального меда. Ешьте каждый день по 2-3 ч. л. минут за 20 до приема пищи.

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