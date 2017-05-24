Внутренний огонь

Это состояние периодически испытывают многие. Вроде поели в свое удовольствие, все хорошо. Ан нет! Через какое-то время в желудке начинаются жжение, боли, к горлу подступает отрыжка.

— Такие симптомы могут сигнализировать о различных заболеваниях, — поясняет заместитель главного врача 3-й центральной районной поликлиники Октябрьского района, врач-терапевт высшей категории, отличник здравоохранения Республики Беларусь Лариса Денисова. — Например, о гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, токсикозе у беременных. Изжога бывает при диафрагмальной грыже, непереносимости некоторых пищевых веществ и других болезнях.

По словам специалиста, одна из самых распространенных причин появления изжоги — неправильные образ жизни и питание. К увеличению содержания кислоты и расслаблению клапана желудка могут приводить жареная пища, курение, употребление в большом количестве алкоголя, газированных напитков, цитрусовых, томатов, острых приправ, солений, ржаного хлеба, кофе натощак, а также ожирение и нервно-психические расстройства.

— Если изжога стала появляться регулярно, в обязательном порядке надо обратиться к врачу, — говорит Лариса Владимировна. — Он проведет обследование, поставит диагноз. И конечно, следует соблюдать диету, которую порекомендует доктор. Питаться нужно часто и дробно, не перегружая желудок большим объемом еды. Чем меньше видов пищи присутствует на столе, тем лучше, потому что не все продукты сочетаются между собой.

При изжоге можно использовать:

Настой ромашки лекарственной. 2-3 ст. л. залить стаканом кипятка, настоять ­10-20 минут, процедить и выпить. Употреб­лять до 3 стаканов в день.

Льняное семя. Смолоть 1 ч. л., залить порошок стаканом теплой воды и пить небольшими глотками.

Свежеприготовленный сок картофеля. Принимать за 30 минут до еды. Курс составляет 10 дней, затем такой же перерыв, и лечение можно повторить.

Есть и другие рецепты. Но что делать, когда изжога началась, а времени на приготовление настоев и отваров нет?

Сам себе скорая помощь

Миндаль быстро нейтрализует желудочную кислоту. Его надо обдать кипятком, снять шкурку и жевать.

Можно употреблять семечки подсолнечника, тыквы или свежий укроп.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внутренний огонь «Моего отца мучает изжога. Как с ней бороться?“ — с таким вопросом в редакцию обратилась Мария Дайнеко из Минска

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