|
В Толочине накануне Дня матери поздравили рожениц
16.10.2017 13:35 — Новости Здоровья | Наша Талачыншчына
В роддом накануне Дня матери, 13 октября, героинь дня приехали поздравить председатель районного Совета депутатов Георгий Георгиевич Мурашко и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Сергеевна Дудченко. Они вручили мамам и их новорожденным памятные подарки, сказали много теплых и искренних слов поздравлений.
Радует, что семьи увеличиваются. В этот день в лечебном учреждении находились четыре мамы и пять появившихся на свет на этой неделе малышей, среди которых – одна двойня (девочка и мальчик стали третьим и четвертым ребенком в семье Вероники Поликарповой). Виктория Сычева стала мамой впервые, во второй раз – Ольга Сергеева. Прибавилось детишек и в семье Хамицких – Татьяна мама четвертого малыша. Причем все женщины родили мальчишек.
Мамой стать для каждой женщины — это, наверное, самое главное в жизни. Неважно, первенец это, второй, третий сыночек или дочка. Каждый ребенок, каким бы по счету он ни появился на свет, — это неповторимое чудо.
Юлия КАПРАНОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама — сколько добра и тепла в этом слове! Она такая светлая, добрая, всепрощающая. Мама теплой рукой вытрет первую детскую слезинку, будет ночами сидеть у кровати,...
|
Архив (Новости Здоровья)
Комментарии