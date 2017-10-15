В Толочине накануне Дня матери поздравили рожениц



Мама — сколько добра и тепла в этом слове! Она такая светлая, добрая, всепрощающая. Мама теплой рукой вытрет первую детскую слезинку, будет ночами сидеть у кровати, когда заболеешь, и прижмет к сердцу, когда кажется, что от несправедливой обиды земля уходит из-под твоих ног. Мамина любовь сопровождает нас с самого рождения.

В роддом накануне Дня матери, 13 октября, героинь дня приехали поздравить председатель районного Совета депутатов Георгий Георгиевич Мурашко и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Сергеевна Дудченко. Они вручили мамам и их новорожденным памятные подарки, сказали много теплых и искренних слов поздравлений.

Радует, что семьи увеличиваются. В этот день в лечебном учреждении находились четыре мамы и пять появившихся на свет на этой неделе малышей, среди которых – одна двойня (девочка и мальчик стали третьим и четвертым ребенком в семье Вероники Поликарповой). Виктория Сычева стала мамой впервые, во второй раз – Ольга Сергеева. Прибавилось детишек и в семье Хамицких – Татьяна мама четвертого малыша. Причем все женщины родили мальчишек.

Мамой стать для каждой женщины — это, наверное, самое главное в жизни. Неважно, первенец это, второй, третий сыночек или дочка. Каждый ребенок, каким бы по счету он ни появился на свет, — это неповторимое чудо.

Юлия КАПРАНОВА.

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